Paraibano nota mil na redação do Enem 2022 cronometrava tempo para simular prova

Luiz Gustavo conta que se preparou para a produção textual por pelo menos uma hora por dia. Mas que deu a mesma importância para o descanso. Luis Gustavo tirou nota mil na redação do Enem 2022

Maíra Alcoforado/Arquivo pessoal

“Foi um ano bem puxado. Um ano em que eu treinava todas as semanas pelo menos um texto”. É assim que o paraibano Luis Gustavo, de 17 anos, define 2022, período em que se preparou para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta quinta-feira (9) ele comemora o excelente resultado: nota mil na redação.

Algo que ele acha que fez diferença na hora da prova foi o modo com que organizou o tempo para praticar a escrita.

“Eu costumava treinar redação cronometrada, sabe? Pra me aproximar bastante do que eu faria no dia da prova. Ou seja, eu me acostumei durante os estudos a raciocinar no tempo da prova. Isso foi bem importante”, contou.

Compartilhe esta notícia pelo Whatsapp

Compartilhe esta notícia pelo Telegram

O resultado do Enem está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Foi a primeira vez que Luis Gustavo, que mora João Pessoa, fez o Enem de forma oficial, o que coincidiu com a conclusão do ensino médio em uma escola particular da cidade. Nos dois anos anteriores, o garoto fez a prova na modalidade de treineiro. No geral, a média dele foi de aproximadamente 760 pontos.

Luis Gustavo relevou a estratégia de estudos que seguiu para conseguir a nota máxima na produção textual. No turno da manhã, ele concluía o ensino médio, assistindo aulas na escola. Já na parte da tarde, estudava pelo período de quatro horas para a prova no geral, dando atenção a todos os conteúdos, e uma hora para redação. Pelo menos um texto era escrito por semana.

“Aos poucos você vai vendo que está dando resultado. E o resultado foi o melhor possível”, destacou o adolescente, depois de ressaltar o papel fundamental da família e da escola no bom desempenho que alcançou.

LEIA TAMBÉM:

Sisu 2023: inscrição começa em 16 de fevereiro; saiba como funciona

Leia exemplo de redação nota mil do Enem de candidata da Paraíba

Outro componente fundamental para fórmula dos estudos do jovem foi o tempo destinado para o descanso. Ele quase não estudou no turno da noite.

“Eu costumava reservar [o período noturno] pra descansar porque eu gostava de focar bastante no período da tarde e esfriar um pouco a cabeça. Eu acho que é uma parte muito importante também na preparação”.

UFPB, onde Luis Gustavo quer estudar Direito

Gabriel Costa/Arquivo Pessoal

A surpresa que veio junto ao resultado

Mesmo tendo se dedicado por 12 meses, Luis Gustavo confessou que os dias que antecederam a divulgação dos resultados do Enem foram de muito nervosismo.

“Eu tinha uma expectativa por causa do desempenho na escola. Mas eu sabia que [tirar nota mil] é algo distante e difícil. Quando olhei, fiquei muito surpreso. Você chega a sonhar, mas que para se concretize, foi uma surpresa muito grande pra mil”.

Jovem treinou tema da redação na escola

O tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil” não foi um assunto estranho para Luis Gustavo, já que ele treinou uma redação sobre uma temática parecida na escola, em outubro do ano passado.

“Facilitou, ajudou muito. Os eixos que eles me apresentaram foram importantes pra minha base”.

Ele recordou que propôs uma mudança, que aconteceria em longo prazo, na abordagem sobre as comunidades indígenas na escola.

‘Evoluir aos poucos todos os dias’

Nas horas vagas, Luis Gustavo costumava ler sobre tudo, mas com a preocupação de não se cansar para não atrapalhar os estudos.

“A gente tem que ter uma mente descansada pra evoluir aos poucos todos os dias”.

O apoio e incentivo da família também fizeram a diferença, já que além do suporte financeiro, ele recebeu o socioemocional pra ter confiança para a prova.

“O ano é de dedicação e fundamental ter a mente sã para isso. Manter uma rotina de estudos é importante, mas estar psicologicamente bem é igualmente importante”.

O ‘sonho’ de passar em Direito

Com o resultado da média geral, o paraibano quer ser aprovado pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e entrar no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

“É um sonho, uma meta que eu tinha desde o início do ensino médio. O curso tem a minha cara”.

Depois de ganhar experiência na área jurídica, ele pretende ingressar na magistratura e se tornar um juiz.

“Eu espero uma provação no Sisu e que essa minha experiência possa mostrar que é possível sim atingir esse objetivo”, concluiu.

Vídeos mais assistidos do g1 Paraíba

Vittorio Rienzo