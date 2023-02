Principais atrações da folia na cidade estão confirmadas após três anos. Paraibuna divulga programação do carnaval com CarnaMaiden e Bloco dos Bruto

Divulgação / Prefeitura

Principais atrações do carnaval de Paraibuna (SP), o CarnaMaiden e o Bloco dos Bruto retornam às ruas da cidade depois de três anos, já que as festividades foram canceladas em 2021 e 2022 por conta da pandemia da covid-19.

A ‘Milhofolia’, como o evento é chamado no município turístico, conta também com o desfile de outros blocos e com matinês. Serão 17 atrações ao longo dos quatro dias (confira a programação completa abaixo).

As matinês serão realizadas na praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes (Praça da Matriz), enquanto os blocos e as apresentações acontecerão em um trio elétrico, que percorrerá as ruas do Centro com os foliões.

A concentração dos trios elétricos será no Relógio Digital que está localizado na Praça Manoel Antônio de Carvalho (Praça do Mercado). Ele segue pela rua Capitão Porfírio, pela rua Doutor Oscar Thompson, pela praça Canuto do Val e e por fim pela rua Coronel Camargo. O desembarque é na Praça da Matriz.

O carnaval de Paraibuna conta com o apoio do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Paraibuna divulga programação do carnaval com CarnaMaiden e Bloco dos Bruto

Divulgação / Prefeitura

Programação completa

18/02 (sábado):

10h: Raul na Rua (trio elétrico)

14h: CarnaMaiden (trio elétrico)

16h: Pira-Pira Paraibuna (matinê)

18h: Bloco do Camisa (trio elétrico)

21h: Pé no Brejo (trio elétrico)

19/02 (domingo):

11h: Corujinha (matinê)

14h: Bloco do Bosque (trio elétrico)

16h: Sibipiruna (matinê)

18h: Bloco do Bator Love (trio elétrico)

21h: Pira-Pira Paraibuna (trio elétrico)

20/02 (segunda-feira):

10h: Pé no Brejo (matinê)

14h: Bloco dos Bruto (trio elétrico)

18h: Bloco da Bica (trio elétrico)

21h: Chega o Mio (trio elétrico)

21/02 (terça-feira):

14h: Corujinha (trio elétrico)

16h: Chega o Mio (matinê)

18h: Sibipiruna (trio elétrico)

