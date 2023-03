Parashikimi i motit për datën 15 mars 2023

Për ditën e Mërkurë vendi ynë do të ndikohet nga depërtimi i një fronti të ftohtë atmosferik shoqëruar me masa ajrore të ftohta dhe të lagështa.

Moti parashikohet me vranësira mesatare dhe të dendura si dhe reshje shiu të herëpashershme e lokalisht të vazhdueshme me intensitet të ulët dhe kryesisht mesatar në formën e shtrëngatave. Lokalisht në zonën e jugut dhe veriperëndim në periudha të shkurtra kohore reshjet në formën e stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Në zonën e Alpeve dhe verilindje në lartësitë mbi 800 metër reshje të dendura dëbore ndërsa në zonën e juglindjes reshjet e dëborës me intensitet të ulët dhe mesatar.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – veriperëndim me shpejtësi mesatare 2- 8m/sek, ndërsa në bregdet dhe lugina era fiton shpejtësi dhe behet intensive kryesisht ne oret e pasdites dhe mbrëmjes 12-18m/s, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 2-5 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 5 deri 13°C

në zona e ulëta 7 deri 18°C

në zona bregdetare 12 deri 18°C

Vittorio Ferla