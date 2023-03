Parashikimi i motit për datën 2 mars 2023

Për ditën e enjte vendi ynë do të vijojë te jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira dhe intervale kthjellimesh.

Gjatë natës reshje shiu me intensitet të ulët në veriperëndim dhe jugperëndim të vendit, gradualisht reshjet e shiut do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të vendit por me intensitet të ulët.

Në Alpe dhe majat e maleve reshje bore me intensitet të ulët.

Era do të fryjë me drejtim nga juglindja me shpejtësi mesatare deri në 8m/sek, duke u shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1ballë.

Temperaturat parashikohen: në zona malore 1 deri 14°C

në zona e ulëta 4 deri 19°C

në zona bregdetare 8 deri 20°C

Vittorio Ferla