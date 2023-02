Paratleta do Piauí denuncia companhia aérea após quase ser impedida de embarcar sozinha em voo por ser cadeirante

Auricélia Nunes, da Seleção Brasileira de Parabadminton, conseguiu embarcar após intevenção de outro funcionário da concessionária. Paratleta do Piauí denuncia companhia aérea após quase ser impedida de embarcar sozinha em vôo por ser cadeirante

Reprodução/Redes Sociais

A paratleta piauiense Auricélia Nunes Evangelista denunciou, em uma rede social, que, por ser cadeirante, quase foi impedida de embarcar sozinha em um voo, na madrugada dessa quarta-feira (15), no Aeroporto Internacional de Aracaju, Sergipe. A integrante da Seleção Brasileira de Parabadminton seguia destino para São Paulo.

Ao g1, a Latam Brasil lamentou a situação e informou que houve um mal-entendido a bordo. A companhia afirmou que em nenhum momento quis impedir a atleta de viajar, mas apenas certificar se havia a necessidade, ou não, do acompanhamento previsto pela resolução n° 280 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). (Confira na nota na íntegra no fim da reportagem).

Em publicação no próprio perfil do Instagram, Auricélia relatou que um chefe de cabine da companhia aérea, alegou que ela não poderia embarcar sozinha porque não conseguiria ir ao banheiro da aeronave, portanto precisaria de um acompanhante.

Conforme relato, a paratleta informou que viaja sozinha há mais de seis anos e que, além de autonomia, possui o direito de ir e vir com segurança e dignidade.

“Estou convocada para compor a Seleção Brasileira de Badminton e estou indo à primeira etapa internacional do ano, na Espanha. E o ‘bendito cidadão’ me fala que não posso viajar sozinha! Será que todo deficiente cadeirante, quando entra em um avião, pede logo para ir ao banheiro? E será que todas às vezes é o mesmo ‘chefe de cabine’ que o leva até o banheiro? E justamente por eu ser cadeirante, ele acha que tem o direito de tentar impedir meu direito de ir e vir?”, escreveu a paratleta.

Auricélia Nunes cobrou um posicionamento da empresa e agradeceu a um funcionário que interviu a abordagem. E, seguida, a paratleta conseguiu embarcar e seguiu viagem para São Paulo.

“Que a Latam Linhas Aéreas capacite melhor seus funcionários e nos chame para entender quais são nossas reais necessidades, para embarcar. Porque, até o horário das minhas necessidades fisiológicas, ele, o ‘chefe de cabine’, quer controlar. Me chamem e perguntem quais são minhas necessidades. Eu uso uma cadeira de rodas, falo e conheço meus direitos”, concluiu.

Nota na íntegra

A LATAM Brasil lamenta a situação vivenciada pela passageira e o mal-entendido a bordo. Em nenhum momento a companhia quis impedi-la de viajar, mas apenas certificar-se se havia a necessidade, ou não, do acompanhamento previsto pela resolução n° 280 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A LATAM esclareceu a regra e o mal-entendido a bordo diretamente à cliente, que seguiu normalmente sua viagem para o seu destino. Em paralelo, a LATAM está reforçando às suas equipes a correta aplicação da resolução da n. 280 da ANAC.

