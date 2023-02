Paraty comemora aniversário com shows de Melim e César Menotti e Fabiano; veja programação

Shows serão realizados na Praia do Pontal. Programação começa nesta sexta e vai até terça-feira. É tudo de graça! César Menotti e Fabiano na 34ª Festa do Peão de Americana

Paraty (RJ) está em clima de festa! A cidade vai comemorar o aniversário de 356 anos com shows da banda Melim e da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. O evento começa nesta sexta-feira (24) e se estende até terça-feira (28), dia do aniversário.

Os shows serão em um palco montado na Praia do Pontal. É tudo de graça!

A festa também terá apresentação gospel de Gabriel Guedes e o show “Nossa Voz”, de Padre Omar e o grupo Dó Ré Mi, com sucessos de Roberto Carlos (veja abaixo os dias de cada show).

Como encerramento, será realizado o tradicional parabéns com corte do bolo com cortejo na quadra da Igreja Matriz, no Centro Histórico. O espaço vai receber shows da Banda Santa Cecília e Ciranda Elétrica.

“É uma data muito especial para nossa cidade e fizemos questão de preparar uma programação para que as famílias paratienses e turistas possam celebrar esse momento. Estamos trabalhando para tornar nossa cidade cada vez melhor para se viver, e realizar grandes eventos em nossa cidade é motivo de muita alegria e demonstra que estamos trilhando na busca do melhor para nossa cidade e nossos moradores”, disse o prefeito Luciano Vidal.

Banda Melim faz show neste sábado em Paraty

Reprodução/Facebook Melim

Programação completa:

Sexta-feira

22h – Show gospel de Gabriel Guedes

Local: Praia do Pontal

Sábado

22h – Melim

Em seguida – DJ Marcos Ferrari

Local: Praia do Pontal

Domingo

21h – Show católico de Padre Omar e Grupo Dó Ré Mi

Em seguida – DJ Bebeto

Local: Praia do Pontal

Segunda-feira

22h – César Menotti e Fabiano

Em seguida – DJ Marino

Local: Praia do Pontal

Terça-feira

19h – Missa

21h – Corte do bolo

22h – Ciranda Elétrica

Local: Igreja Matriz

