Pardinho suspende aulas da rede municipal de ensino após estragos provocados pela chuva

Chuva fez barragem romper na cidade, segundo Corpo de Bombeiros. Rio Pardo, que cruza o município, transbordou e pontos de alagamento foram registrados. Prefeitura de Pardinho (SP) limpa lama das ruas após estragos da chuva

Divulgação

A prefeitura de Pardinho (SP) anunciou a suspensão das aulas da rede municipal de ensino nesta segunda-feira (13) após a chuva que deixou estragos pela cidade no dia anterior. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma barragem rompeu.

Ao contrário do que apontavam suspeitas iniciais dos bombeiros de Botucatu (SP), a Sabesp informou que a represa de onde é feita a captação de água cidade opera normalmente. Segundo a empresa, o problema se deu em uma área particular.

Família resgatada após ficar com carro preso em correnteza provocada por estouro de barragem em Pardinho

Mayla Rodrigues/TV TEM

A administração municipal informou apenas que houve o “transbordamento da calha do Rio Pardo”. O manancial corta a zona urbana.

Além da suspensão das aulas nesta segunda-feira, o executivo informou que “ponte da rua Vitoriano (escola Rosita) ficará interditada até a inspeção técnica que dirá se a estrutura foi abalada”.

Ponte foi interditada e aulas suspensas após forte chuva em Pardinho

Divulgação

“Água e lama tomaram boa parte da rua Euzébio da Rocha, que margeia o rio, e invadiu diversas residências, pontos comerciais, uma indústria, praças e vários prédios públicos, daquela região”, afirma a nota da prefeitura.

Apesar dos prejuízos, que durante a manhã desta segunda-feira ainda era contabilizados, ninguém ficou ferido.

De acordo com o poder público municipal, equipes do setor de zeladoria, limpeza e manutenção de estradas foram mobilizadas ainda no domingo para amenizar os estragos e desobstruir vias.

Pontos de alagamento em Pardinho (SP) após rompimento de barragem pela chuva

Mayla Rodrigues/TV TEM

Equipes de zeladoria atuam para amenizar estragos provocados pela chuva em Pardinho (SP)

Divulgação

Rua tomada pela lama após alagamento provocado pela chuva em Pardinho (SP)

Divulgação

Vito Califano