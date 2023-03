Parentes viajam ao Tocantins para reconhecer corpo de turista encontrado morto em cachoeira na região do Jalapão

Vítima foi encontrada perto de uma das cachoeiras do rio Soninho, em Ponte Alta do Tocantins. Cachoeira Rio Soninho fica na região do Jalapão

Google Maps/Reprodução

O corpo do turista Edson Massayuki Iwanaga foi liberado pelo Núcleo de Medicina Leal de Porto Nacional no fim da manhã deste sábado (4), após passar por exames para determinar as causas da morte. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) informou que os parentes dele foram localizados e viajaram ao estado a fim de fazer o reconhecimento do corpo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Edson foi encontrado sem vida perto de uma das cachoeiras do rio Soninho, em Ponte Alta do Tocantins, na região do Jalapão, nesta sexta-feira (3).

Ele era do estado de São Paulo e fazia uma visita em atrativos do parque turístico junto com um grupo de turistas. O desaparecimento foi na quinta-feira (2), mas ainda não há informações oficiais sobre como isso aconteceu.

A Polícia Militar informou que foi chamada, mas apenas registrou o caso e permaneceu no local até a chegada da perícia. A Secretaria de Turismo de Ponte Alta foi procurada pelo g1, mas disse que ainda não foi informada oficialmente sobre o caso e por isso não poderia passar informações a respeito. Disse apenas que o afogamento aconteceu em área particular.

LEIA MAIS:

Jovem morre afogado na praia do Funil em Miracema do Tocantins

Duas crianças morrem afogadas em rios do Tocantins durante o fim de semana

Homem de 58 anos morre afogado no rio Javaés, no sul do estado

Testemunhas contaram aos bombeiros que alguns turistas faziam um lanche perto da cachoeira, quando perceberam a ausência de Edson. Em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros para ajudar nas buscas.

As buscas começaram na manhã desta sexta-feira (3). Pouco tempo depois, voluntários que ajudavam os Bombeiros nos trabalhos acharam a vítima sem vida. O corpo estava a uma distância de 700 metros da cachoeira, boiando e preso a uma galha na margem do rio.

Ponte Alta do Tocantins, onde foi registrada a morte do turista, é considerado um dos portais do Jalapão. Lá, os visitantes apreciam o pôr do sol na Pedra Furada e aproveitam as belezas de vários rios. Um deles é o Soninho.

Na queda principal, que tem aproximadamente 30 metros de altura, é impossível nadar, segundo informações. A correnteza que despenca pelas rochas forma sumidouros perigosos e um lago profundo.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata