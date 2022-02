Parents de quatre enfants, ils s’offrent un séjour romantique à Hawaï, ils y trouvent la mort

Ils laissent derrière eux quatre jeunes enfants… Dimanche 30 janvier 2022, Rebecca van Uitert et Jason Howell, tout deux âgés de 44 ans, sont morts dans un accident de la circulation qui a tué trois personnes. Les autorités ont déclaré que l’accident s’était produit après qu’un Toyota circulant dans la direction opposée eût traversé la ligne de plongée de la route, heurtant de plein fouet la voiture du couple. La police a déclaré quant à elle qu’une enquête sur un homicide par négligence était en cours, mais que les causes potentielles de la collision n’avaient pas encore été déterminées. Au moment de la collision, les quatre enfants du couple se trouvaient chez leurs grands-parents, dans l’Utah. Sur la page Facebook de la mère de famille, il a été indiqué : “Nous sommes dévastés de perdre Becca et Jason et les mots ne peuvent décrire le chagrin que nous ressentons.“

Sur le site du cabinet d’avocats Fragomen, où Rebecca van Uitert travaillait, ses collègues ont partagé dans un communiqué : “Becca était une avocate talentueuse qui se consacrait à son travail, à son équipe et à ses clients.” En plus de ses réalisations professionnelles, la jeune femme est restée dans les mémoires comme une “épouse dévouée et une mère de quatre enfants exceptionnels.” Pour conclure, il a été ajouté : “Ceux qui ont eu la chance de la connaître et de travailler en étroite collaboration avec elle se souviendront de son incroyable gentillesse et de son formidable leadership. Tout ce que Becca a fait a été fait avec détermination, grâce et chaleur. Elle nous manque profondément et nous penserons à elle avec amour.“

Rebecca van Uitert et Jason Howell étaient très appréciés

La faculté de droit de BYU a également souhaité rendre hommage au couple. Dans un communiqué, le doyen de l’école a écrit : “Je sais que beaucoup d’entre vous ressentiront, comme moi, un sentiment de perte presque incompréhensible que des personnes qui occupaient une si grande place dans nos vies et qui faisaient tant de bien dans le monde puissent être prises si jeunes.” Les dirigeants d’Intermountain Healthcare ont déclaré : “Le Dr Howell était un ami bien-aimé, un médecin et un chef du personnel médical. Sa compassion et son attitude accueillante l’ont rendu cher aux patients et à ses collègues soignants.“

Bien que les plans commémoratifs n’aient pas encore été révélés, un ami du couple a déclaré qu’ils allaient compiler un livre de souvenirs, de lettres et de pensées. “La sphère d’influence de Jason et Becca était large, et nous voulons que leurs familles sachent combien de vies, ils ont touché“, a-t-il écrit avant de préciser qu’il souhaitait que leurs quatre enfants puissent lire à quel point leurs parents étaient exceptionnels.

Rebecca van Uitert © Facebook

Rebecca van Uitert et Jason Howell © Facebook

Rebecca van Uitert et Jason Howell © Facebook

