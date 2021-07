Parenzo – De Gregorio, la coppia che scoppia! Scontro durissimo in studio: è guerra

In onda può succedere di tutto e la coppia di conduttori ne è stata una prova, ecco cosa è accaduto nella quarta puntata.

In onda è arrivato alla quarta puntata ma i problemi sono già arrivati. A quanto pare tra i due conduttori non scorre buon sangue e gli autori dovranno rivedere l’organizzazione del programma prima della prossima volta.

David Parenzo e Concita De Gregorio sono i presentatori che ieri sera hanno dato vita ad uno spettacolo senza precedenti. Tra i due è nata una discussione che ha mandato in tilt la serata.

In onda: i conduttori sbagliati, il motivo

Nel corso della puntata in più di un’occasione Concita De Gregorio ha ripreso il suo collega che non si è di certo preoccupato di capire ed ha continuato per la sua strada.

Durante la discussione tra Antonio Bassolino e Federico Pizzarotti, gli ospiti in studio, si è intromesso il conduttore con un fare molto irrequieto. A quel punto la sua collega lo ha bacchettato dicendo che

Porta rispetto. Lascia parlare il sindaco.

Per non creare ulteriori polemiche, il giornalista si è fermato e non ha risposto alla maestrina della serata anche se sul suo volto si è visto tanto disprezzo e noia nei suoi confronti.

Poi la puntata è andata avanti e tutto è proseguito per il verso giusto, o almeno così è sembrato. Anche se c’è chi ha affermato che la trasmissione con la coppia di conduttori non può andare avanti.

C’è troppa differenza tra loro modi di fare differenti che non possono fare ottenere alti risultati al programma.

Per il momento nessun cambiamento, ma se la storia continua gli autori dovranno prendere una decisione importante affinché tutto vada secondo i piani. E voi cosa ne pensate: i due riusciranno ad andare d’accordo per il bene del programma? Non ci resta che seguire la prossima puntata di In onda.