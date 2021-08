pareti-color-sabbia:-la-casa-si-tinge-di-tinte-neutre-rassicuranti

Instagram @aconsideredspace

State pensando di cambiare colore alle pareti di casa? Dopo tante tonalità forti, dal blu all’ottanio, oggi molti sognano una casa neutra e basica. Una delle nuance più in voga del momento è il color sabbia: abbastanza neutrale da non interferire con l’arredamento e i tessuti, ma allo stesso tempo caratterizzante. Ricorda le vacanze al mare e dona grande personalità alle stanze. Questo di Farrow & Ball si chiama Jitney, come l’autobus che porta i newyorkesi sulle spiagge sabbiose degli Hamptons.

Colore n.293 Jitney, Farrow & Ball

E proprio sul loro sito troviamo una miniguida per capire quale tono di sabbia, beige starà meglio con il nostro stile. Cercate sfumature calde o amate la luce fredda? Il vostro arredamento è stile vintage? Scegliete neutri a base gialla e a base rossa, per mobili dal design contemporaneo, invece, puntate su quelli con una punta di grigio. Da Flamant una delle proposte più interessanti per chi ama le pareti sabbia è Alizé, disponibile nelle finiture mat e satinate. Perfette per una casa con mobili in legno naturale e tante piante da appartamento. Sì, perché una delle combo perfette per questa cromia è proprio quella con il verde.

Flamant, color Alizé

Cercate altre ispirazioni per dipingere le pareti della vostra casa color sabbia? Sfogliate la gallery in alto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Colore pareti: perché scegliere tinte pastello

Il senso del colore di Nicolò Castellini Baldissera

10 account Instagram da seguire per una casa a tutto colore

I colori della California sulle pareti di casa