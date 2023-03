Pari nel derby e il Catanzaro si avvicina alla B, la gioia dei tifosi: “Siamo i più forti” (VIDEO)

Pari e patta nel derby più atteso dell’anno tra Crotone e Catanzaro. 1-1 il risultato finale di un match emozionante e intenso, che serve più ai giallorossi per tenere le distanze da un Crotone che quest’oggi ha saputo tenere testa alla capolista con una prestazione di livello. Nel primo tempo i padroni di casa provano spesso a mettere in difficoltà la solida difesa del Catanzaro, che dalla sua crea il maggior numero di occasioni da gol (clamorose quelle sprecate da Biasci). Nella ripresa stesso copione e il Crotone, dopo una traversa colpita da Vandeputte, passa in vantaggio con un missile di Mogos sotto la traversa. La squadra di Vivarini si dimostra troppo lenta e prevedibile in fase di manovra, a fronte di un Crotone ordinato, ma alla mezz’ora pareggia i conti con un bolide di Verna dal limite. Nel finale meglio i giallorossi per intensità e voglia di vincerla, ma sbattono contro il muro pitagorico e tornano a casa con un punticino che li avvicina sempre più alla promozione diretta.

All’uscita dello stadio “Ceravolo”, dove centinaia e centinaia di tifosi hanno seguito la partita dal maxi-schermo, l’entusiasmo è tangibile: “Bellissimo il clima di festa in curva. La promozione ormai è a un passo” dice un supporter, affiancato da un altro che sottolinea come anche questa sera il Catanzaro abbia dimostrato di essere “la squadra più forte del campionato”. Tra chi definisce il pareggio come il risultato più giusto e chi invece si aspettava “qualcosa in più”, è praticamente unanime l’urlo della tifoseria giallorossa: “Serie B!”. (an.bat.)

