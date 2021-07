parigi:-riapre-la-«samaritaine»,-storico-shopping-center-art-deco

Dopo sedici anni di ristrutturazione, il rinnovato department store Samaritaine Paris Pont Neuf è pronto ad accogliere nuovamente il pubblico. Lo storico shopping center è stato inaugurato il 23 giugno alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, della sindaca di Parigi Anne Hidalgo e del Chairman e Chief Executive Officier di LVMH Bernard Arnault.

I numeri del progetto – Con i suoi 70mila metri quadrati di superficie nel centro di Parigi (si trova tra il Museo Louvre e Le Havre), la ristrutturazione de La Samaritaine ha richiesto quindici anni di lavori e l’intervento di decine di artigiani specializzati: in tutto, sono state coinvolte più di 3mila persone e 280 aziende francesi. La spesa totale è ammontata a 500 milioni di euro. Al suo interno, gli ospiti non troveranno solo un centro commerciale, ma anche l’hotel Maison Cheval Blanc, dodici ristoranti esclusivi, uffici, 96 residenze e un asilo nido. Alla riapertura, i nuovi posti di lavoro creati sono 4’400.

Patio Rivoli ©Pierre Olivier Deschamps Agence

La ristrutturazione della Samaritaine costituisce, insieme alla Fondation Louis Vuitton, uno dei più grandi progetti architettonici d’Europa. Il progetto è interamente gestito e finanziato dalla Samaritaine, una filiale del gruppo LVMH.

La ristrutturazione – La sua facciata ondulata visibile da Rue du Rivoli è stata disegnata dallo studio giapponese Sanaa, vincitrice del prestigioso premio per l’architettura Pritzker Prize nel 2010. Mentre il soffitto ha riacquistato il suo aspetto originale, interamente in vetro, con una cornice in ferro che richiama la Tour Eiffel. La gigantesca struttura di trentasette metri per venti fu progettata nel 1907 dall’architetto Franz Jourdain.

Façade Sanaa©Takashi Homma

«Nessun altro grande magazzino ha un legame così forte con i due volti di Parigi, uno impegnato con la storica vitalità economica di Les Halles, recentemente rinnovata, e l’altro che si affaccia sulla Senna, offrendo la più bella vista della città più bella del mondo. Il completamento di questo progetto, che crea posti di lavoro e promuove nel mondo un’art de vivre parigina unica, è anche un grande motivo di orgoglio per il nostro Gruppo in Francia e a Parigi. Molte delle nostre Maison sono state fondate a Parigi, dove intendiamo contribuire attivamente alla ripresa economica, nonché all’attrattiva mondiale della Francia», ha commentato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH.

Grand escalier©Pierre Olivier Deschamps Agence

«La rinascita della Samaritaine è un successo collettivo che ha mobilitato circa 3.000 persone. Siamo anche molto orgogliosi di ripristinare l’accesso a un monumento storico che è sempre stato all’avanguardia e occupa un posto speciale nel cuore dei parigini», ha dichiarato Jean-Jacques Guiony, presidente e amministratore delegato della Samaritaine.

Progettato e gestito dal leader mondiale nel settore dei viaggi di lusso DFS Group (di cui LVMH detiene una quota di maggioranza), il grande magazzino Samaritaine Paris Pont-Neuf ha una visione audace: fondere esperienze memorabili e stupore, autenticità e modernità. Circa 600 marchi, da nomi iconici del lusso a designer esclusivi, punteggiano questo universo singolare fondendo eleganza e art de vivre francese.