paris-brest-della-mamma,-il-dolce-con-fragole-panna-e-cioccolato-per-la-festa-della-mamma

La Festa della Mamma non ha un dolce tradizionale come simbolo, ma i dolci per questa ricorrenza sono tra quelli più belli e gratificanti da preparare, ispirati a colori, fiori e frutti tipici del mese di maggio;

fragole, cioccolato, rose e fiori, e tante dolcezze in un tripudio di crostate, torte, dolcetti, macarons, cioccolatini e biscotti, e le immancabili torte con panna e fragole.

Qualche ingrediente iconico come fragole, panna e cioccolato possono coccolare qualsiasi mamma, con dolcezza e semplicità:

ecco quindi la Paris-Brest della mamma, il famoso dolce reinventato con fragole, cioccolato e panna, perfetto per una Festa della Mamma che più golosa non si può.

Una ricetta facilissima, che potete preparare anche in una versione priva di glutine, sostituendo la farina con fecola di patate, in pari dosi.

Paris-Brest della mamma

Ingredienti

impasto per bignè

crema pasticcera alla vaniglia

panna montata

mousse al cioccolato

fragole q.b.

Preparate la pasta bignè

60 g di acqua

25 g di burro

40 g di farina

un uovo intero

un pizzico di sale

In un tegamino mettete l’acqua, il sale ed il burro e fate bollire;

togliete dal fuoco e versate la farina in una volta sola, mescolando velocemente per non formare grumi;

rimettete sul fuoco, mescolando fino a che l’impasto non frigge contro le pareti e si stacca;

togliete da fuoco e con un frullino mescolate bene per rendere l’impasto liscio ed omogeneo, e lasciate intiepidire;

aggiungete l’uovo leggermente sbattuto mescolando bene con il frullino;

foderate una teglia con carta forno e, con la sac-apoche a beccuccio grande, formate un cerchio con vari anelli di pasta choux.

Cuocete in forno già caldo a 180° fino a che la corona si gonfia, colora e diventa bella secca e croccante: lasciatela raffreddare.

Preparate la crema pasticcera

2 tuorli

un bicchiere di latte

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiaini di farina

una punta di vanillina.

In un tegamino mescolate le uova con lo zucchero, aggiungete la farina e la vanillina e mescolate;

sempre mescolando aggiungete il latte freddo, poco per volta per evitare grumi;

cuocete a fuoco basso fino a che la crema si addensa: lasciare raffreddare.

Preparate la panna montata

250 ml di panna fresca liquida da montare

un cucchiaio di zucchero semolato

Inserite tutti gli ingredienti in una ciotola e montare tutto con una frusta, fino a formare una panna montata ben soda.

Mousse al cioccolato fondente

150 g di panna fresca liquida da montare

100 g di cioccolato fondente

20 g di burro

In un pentolino portate a bollore la panna, spegnete il fuoco ed aggiungete il burro ed il cioccolato fondente, che si scioglieranno con il calore della panna;

mescolate bene per amalgamare tutto.

Lasciate intiepidire: raffreddandosi la mousse diventerà sufficientemente densa, come una crema.

Componete la Paris-Brest della mamma

Tagliate le fragole a pezzetti e mescolatele con la crema pasticcera;

tagliate a metà l’anello di pasta choux, spalmate di panna montata e riempitelo con la crema pasticcera e fragole;

richiudete, e formate sulla superficie un anello di mousse al cioccolato fondente, necessario per fissare le fragole.

Lavate, pulite e tagliate a metà le fragole, disponendole sulla mousse al cioccolato fondente;

completate la decorazione con candidi ciuffi di panna montata ed una spolverata di zucchero a velo.

La Paris-Brest della mamma si conserva in frigorifero.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Paris-Brest della mamma, il dolce con fragole panna e cioccolato per la Festa della Mamma proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.