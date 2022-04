paris-brest-profiterole,-il-dolce-francese-che-tutti-possono-preparare.-dolcissima

Il famoso dolce declinato ad un goloso profiterole, decorato a tema pasquale, perfetto per le feste e qualsiasi altra golosa occasione

Una ricetta facilissima, con le indicazioni per la versione senza glutine.

Paris-Brest profiterole

Ingredienti

impasto per bignè

crema pasticcera alla vaniglia

panna montata

salsa al cioccolato

decorazioni a tema (ovetti di cioccolato, granella, fiori, ecc.)

Preparare la pasta bignè

120 g acqua

50 g di burro

80 g di farina (oppure fecola di patate, senza glutine)

2 uova medie intere

un pizzico di sale

una punta di cucchiaino di lievito in polvere per dolci (facoltativo)

In un tegamino mettere l’acqua, il sale ed il burro e fare bollire, togliere dal fuoco e versare la farina (o fecola) in una volta sola, mescolando velocemente per non fare grumi; rimettere sul fuoco mescolando fino a che l’impasto non frigge contro le pareti e si stacca, togliere da fuoco e con un frullino mescolare bene per rendere l’impasto liscio ed omogeneo; lasciare intiepidire ed aggiungere (il lievito) e le uova una alla volta mescolando bene con il frullino

in una teglia foderata con carta forno, con la sac-apoche a beccuccio grande, formare un cerchio con veri anelli di pasta choux.

Cuocere in forno già caldo a 180° fino a che la corona si gonfia, colora e diventa bella secca e croccante , e lasciarli raffreddare.

Preparare la crema pasticcera

4 tuorli

2 bicchieri di latte

4 cucchiai di zucchero

4 cucchiaini di farina (o fecola, senza glutine)

mezza bustina di vanillina.

In un tegamino mescolare le uova con lo zucchero, aggiungere la farina (o fecola), vanillina e mescolare, sempre mescolando aggiungere il latte freddo, poco per volta per evitare grumi; cuocere a fuoco basso fino a che la crema si addensa.

Lasciare raffreddare.

Preparare la panna montata

200 ml di panna fresca liquida da montare

1 cucchiaio di zucchero semolato

Inserire tutti gli ingredienti in una ciotola e montare tutto con una frusta, fino a formare una panna montata soda.

Salsa di copertura al cioccolato fondente

250 g di panna fresca liquida da montare

150 g di cioccolato fondente

50 g di burro

In un tegamino portare a bollore la panna, spegnete il fuoco.

Aggiungete il burro ed il cioccolato fondente;

mescolate bene per sciogliere il burro e il cioccolato e amalgamare tutto.

Lasciate intiepidire la salsa a temperatura ambiente, fino a che diventerà sufficientemente densa da coprire la pasta choux.

Comporre la Paris-Brest profiterole

Tagliare a metà l’anello di pasta choux e riempire a metà con la crema pasticcera e l’altra metà con la panna montata;

ricomporre le due metà, e versare la salsa al cioccolato.

Lasciare raffreddare e decorare a piacere.

La Paris-Brest profiterole si conserva in frigorifero.

