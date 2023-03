Parma città della musica 2023: dai Deep Purple a Sfera Ebbasta, i vip sul palco

Parma, 31 marzo 2023 – Anche quest’estate, per la sua quarta edizione, il festival “Parma Città della Musica” attira al Parco Ducale di Parma i più grandi artisti della scena italiana e internazionale per un cartellone ricco e articolato, adatto a ogni palato musicale. Una programmazione che annuncia grandi nomi internazionali, musica e teatro.

Il festival, infatti, si apre ufficialmente con il live dei Deep Purple, che il 27 giugno saranno al Parco Ducale di Parma per la prima data italiana del loro tour nel 2023. Un vero colpo da maestro che vede arrivare a Parma la leggendaria band hard rock, con oltre 50 anni di carriera alle spalle. I Deep Purple rappresentano un simbolo della musica rock e il 2023 li vede nuovamente in tour con una scaletta che spazia dalle opere più recenti ai grandi capolavori come Smoke on the Water, Child in Time e Highway Star.

L’1 luglio, invece, è atteso sul palco Biagio Antonacci con il suo tour “Biagio Antonacci estate 2023”. Il live sarà l’occasione per tutti i fan di cantare all’unisono con il loro amato artista i brani che hanno segnato la sua carriera. In attività fin dai primi anni ’90, è uno dei cantautori più prolifici della musica italiana, con una carriera ricca di successi e di collaborazioni prestigiose che metterà nel suo tour facendo tappa a Parma.

Il 5 luglio al Parco Ducale sarà poi la volta di Lazza, cantante e pianista milanese che ha conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo 2023 con il brano in gara Cenere che ha conquistato il secondo poto al Festival e suonatissimo nelle radio. In giro con il suo “Lazza Ouvertour Summer 2023” approda a Parma con una delle sue tappe e con già 3 album all’attivo.

Il 10 luglio arriva l’artista italiano più ascoltato dell’ultimo decennio su Spotify Sfera Ebbasta, che farà scatenare il pubblico sulle note delle sue hit più iconiche e dei brani delle sue origini. Sfera Ebbasta, alias Gionata Boschetti, è uno dei maggiori esponenti del panorama trap italiano, artista di riferimento per le generazioni più giovani, comincia la sua carriera circa un decennio fa e vanta album di grande successo come Rockstar e Famoso.

Il 12 luglio sarà Gianni Morandi a portare nella città emiliana il suo tour “Go Gianni Go! Estate 2023” che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico.

Spazio anche alla comicità con Checco Zalone, che il 14 luglio presenta al pubblico del festival il suo spettacolo “Amore + Iva”, in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. Zalone è uno dei più celebri cabarettisti del panorama italiano, musicista, showman, attore e regista campione di incassi al box office.

Biglietti

I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket. Il Festival Parma città della musica è organizzato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma.

Ufficio Stampa