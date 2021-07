Parmigiana di melanzane al basilico | Finger food sfizioso e profumato

Parmigiana di melanzane al basilico ricettasprint

Oggi vi presentiamo un piatto unico vegetariano davvero appetitoso e invitante. Stiamo parlando della Parmigiana di melanzane al basilico. E molto gustosa che piace anche ai più piccoli e non solo. E’ quindi un odei tanti modi che abbiamo per far mangiare le verdure ai bambini senza sentire i soliti capricci, anzi.

Si tratta di un piatto di verdure molto saporito che potete gustare sia tiepido per un pranzo alternativo in famiglia. E’ ottimo, però, gustato anche freddo e questo lo rende un pasto unico perfetto per un pranzo veloce durante la pausa di lavoro da accompagnare con delle fette di pane fresco. Questa vivanda vi sazierà senza appesantirmi e vi permetterà d riprendere il lavoro al solito ritmo del mattino.

Ricordate però di calcolare bene i tempi della sua preparazione; infatti, alle melanzane necessiteranno almeno 30 minuti per liberarsi del loro liquido di vegetazione che è amaro e quindi rovinerebbe il sapore del manicaretto. Inoltre, la mozzarella impiegata nella ricetta ha anch’essa la necessità di essere scolata.

Potrebbe piacerti anche: Polpette di carne in umido | Secondo facilissimo e ricco di sapore

Potrebbe piacerti anche: Plumcake alla banana e cacao senza uova | Perfetto a colazione

Realizzato in: 40 -45 minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 45 minuti

Strumenti

una pirofila

un coltello

due colini

un peso da mettere sul colino con le melanzane

carta assorbente

una padella antiaderente

un cucchiaio di legno

carta cucina

Ingredienti

120 g di parmigiano grattugiato

un mazzetto di basilico

farina q.b.

1,5 kg di melanzane

420 g di mozzarella fior di latte

una cipolla

550 g di passata di pomodoro

olio extravergine d’oliva q.b.

un pizzico di sale

zucchero q.b.

1 spicchio d’aglio

olio per friggere

Parmigiana di melanzane al basilico, procedimento

Fate sgocciolare per 30 minuti in uno scolapasta con sopra un peso le melanzane lavate e tagliate a fette, non troppo spesse né troppo sottili, nel senso della lunghezza e cosparse di sale. Nel frattempo, appassite la cipolla mondata e tritata in 5 cucchiai d’olio per 3-4 minuti. Aggiungete l’aglio sminuzzato finemente e, pochi istanti dopo, la passata di pomodoro con un pizzico di zucchero. Cuocete il tutto per 15 minuti, mescolando spesso. Pochi secondi prima della fine della cottura, aggiustate di sale a proprio piacere.

Parmigiana di melanzane al basilico ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Crostata di mirtilli e crema chantilly senza cottura | buona e veloce

Potrebbe piacerti anche: Gelato con fragole all’aceto balsamico e basilico | Rinfrescante e profumato

Trascorso il tempo necessario, sciacquate le fette di melanzane private del loro liquido di vegetazione, asciugatele con cura prima di infarinarle e friggerle in olio caldo. Ultimata la cottura, trasferitele su carta assorbente e salatele. Fate una base uniforme di melanzane in una pirofila sporcata con la salsa di pomodoro a insaporitela con del parmigiano grattugiato a proprio piacere. Profumate con delle foglie di basilico e coprite il tutto con della salsa e qualche fettine di mozzarella ben scolata. Ricoprite il tutto con uno strato di melanzane e ripetete le stesse operazioni sino a esaurimento degli ingredienti ricordandovi di ricoprire la superficie con la salsa, il basilico e i formaggi. Infornate a 180° per 45 minuti. Trascorso il tempo necessario, servite tiepida o a temperatura ambiente.

Parmigiana di melanzane al basilico ricettasprint

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.