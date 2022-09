Parmigiana di melanzane e riso, più buona della solita parmigiana e si fa tutto in forno. Facilissima, da preparare anche in anticipo

Come si fa a non amare la parmigiana, il suo gusto intenso ed avvolgente che ricorda l’estate, ed i suoi profumi e sapori mediterranei? Con gli stessi ingredienti abbiamo condito il riso e preparato uno sformato delizioso: la parmigiana di melanzane e riso! Un primo piatto ricco e succulento, cotto in forno: ottimo caldo per il ripieno filante amato da grandi e bambini, ma anche gustato freddo o a temperatura ambiente; perfetto per pranzi in famiglia o con amici, ideale per i pranzi e le ultime cene estive; si può preparare in anticipo: comodo da trasportare e porzionare, è perfetto da portare in ufficio per la pausa pranzo.

Una ricetta vegetariana e leggera, ma dal sapore ricco e intenso, facilissima da realizzare senza friggere nulla; sfizioso e filante piacerà a tutti! Un timballo cotto al forno a base di riso, saporito e gustoso, arricchito con cubetti di melanzane e zucchine cotte in padella, pomodori e tanto formaggio: mozzarella, provola e parmigiano, il tutto aromatizzato da basilico ed origano. Si presta a molteplici sostituzioni: potete arricchire il riso in base ai vostri gusti o esigenze, aggiungendo prosciutto cotto, utilizzando melanzane grigliate o fritte oppure, per una versione ancora più ricca aggiungere del ragù di carne. Vediamo come procedere.

Parmigiana di melanzane e riso

Ingredienti per 6 porzioni

300 g di riso Carnaroli

un kg di melanzane

500 g di zucchine, facoltative

un kg pomodori

una cipolla grossa

due spicchi di aglio

100 g di formaggio grattugiato (grana o pecorino)

200 g di provola o scamorza a cubetti

100 g di mozzarella, spezzettata

mezzo litro di brodo vegetale (carota, cipolla, sedano)

qualche foglia di basilico

olio extravergine di oliva

origano

sale e pepe

Preparazione

Pulite e tagliate le melanzane, le zucchine ed i pomodori a cubetti, e la cipolla a fettine; rosolate tutto in una padella con un filo d’olio, l’aglio, origano, basilico, sale e pepe, rigirandole per avere una cottura uniforme; togliete l’aglio, aggiungete un mestolo di brodo e continuate la cottura per mezz’ora, fino a che le melanzane saranno morbide. Versate il riso nella padella e cuocete per 20 minuti, salate e versate ogni tanto il brodo, quando necessario: lasciate il riso al dente.

Rivestite con la carta forno il fondo di una teglia tonda o rettangolare; versate metà del composto di riso e verdure; cospargete con metà del formaggio, della provola e della mozzarella; versate la metà del composto rimasta, e cospargete con formaggio provola e mozzarella rimasti; completate con qualche foglia di basilico ed un giro d’olio. Cuocete in forno già caldo a 200° per circa 30 minuti, fino a che si forma una crosticina dorata: la parmigiana di melanzane e riso è pronta! Ottima da preparare in anticipo, conservata in frigorifero per due giorni al massimo, ed essere consumata dopo un breve passaggio in forno caldo!

