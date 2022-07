Parmigiana di melanzane furbissima. Si fa tutto in padella senza friggere e senza forno. Il trucco per farla super buona

Avete mai trovato difficoltà a preparare quello che volevate senza però avere gli strumenti? Questa ricetta fa al caso vostro. E’ un piatto che si prepara senza l’aiuto del forno. Questa parmigiana è buonissima e non accorgerete neanche delle differenza.

Si prepara in meno tempo, le melanzane sono fritte e la cremosità è garantita. La cosa bella è che la potete preparare sempre, anche in vacanza quando per esempio siete in una casa vacanze senza un forno. E allora? Andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti per 2 persone o 4 della parmigiana in padella

pomodoro

Due melanzane ( napoletane)

300 gr di fior di latte

sale

olio

basilico

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di preparare velocemente un sugo. Mettiamo un filo d’olio in una padella e fate scaldare con dell’aglio. Aggiungete la passata di pomodoro e fate asciugare.

Armiamoci di una padella per arrostire. Tagliamo le nostre melanzane a fette non troppo spesse, circa 1 centimetro. Facciamole asciugare bene ( per sapere come fare ad asciugare clicca qui e scopri i modi diversi di preparare una parmigiana). Una volta asciugate potete arrostire. Fatele prima da una parte e poi dall’altra. Mettiamo le melanzane da parte.

Prendiamo una padella e aggiungiamo un filo di olio d’oliva. Disponiamo le melanzane sul fondo della padella antiaderente: mettete le melanzane arrostite e poi passate la pomodoro poi la mozzarella. Aggiungete mentre il fuoco è medio altre melanzane e altra mozzarella.

Completate così la padella con massimo tre strati anche se molto dipende dalla vostra padella. Coprite con un coperchio e fate cuocere a fuoco lento. Per qualche minuto. Il tempo lo dovrete decidere voi in base, ovviamente al grado di secchezza della parmigiana. Il vostro piatto è pronto da gustare e non avrete sporcato praticamente nulla. Se vuoi leggere altri contorni clicca QUI

L’articolo Parmigiana di melanzane furbissima. Si fa tutto in padella senza friggere e senza forno. Il trucco per farla super buona proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.