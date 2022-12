Parmigiana di patate e salmone, Un secondo piatto davvero originale, da preparare durante le festività natalizie, ma ottima anche per servire come antipasto. La ricetta che di seguito andremo a preparare è una parmigiana di salmone affumicato, senza aggiunta di besciamella e/o panna da cucina. Veloce da preparare, in quanto non occorre attendere il tempo per lessare le patate, ma occorre semplicemente affettarle molto sottili. Nella ricetta che andrò ad illustrarvi, ho formato tre strati di patate, alternando i primi due con il salmone e pezzetti di provola, l’ultimo con un mix di pane grattugiato e parmigiano reggiano. Ovviamente potete aumentare gli strati a vostro piacimento.

Ingredienti:

400 gr di patate

80 gr di salmone affumicato

100 gr di provola

Prezzemolo tritato

Sale

Olio evo

Pane grattugiato

Parmigiano reggiano

Procedimento:

Pelare e lavare le patate, con l’aiuto di una mandola affettarle molto sottili, metterle in una ciotola,

aggiungere il prezzemolo tritato, il sale e l’olio evo e mescolare bene.

Ungere con l’olio evo una pirofila, e cospargerla di pane grattugiato.

Sul fondo formare uno strato di patate, posizionare sopra il salmone tagliato a listarelle, e pezzetti di provola.

Sovrapporre con un altro strato di patate, e ripetere la stessa operazione. Sull’ultimo strato di patate mettete il mix di pane grattugiato e parmigiano.

Infornate in forno preriscaldato a 180° per quaranta minuti. Prima di sfornare la parmigiana, azionate per un minuto il grill al massimo della potenza, in modo da fare formare in superfice una crosticina croccante.

Sfornate e servite la vostra parmigiana, sia calda che tiepida. Buon appetito.

Parmigiana di patate e salmone, tutto a crudo in forno. L’antipasto piò buono, veloce e cremoso per le feste di Natale scritto su Più Ricette da Michele.

Vittorio Ferla