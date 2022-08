parmigiana-di-patate-in-padella:-si-mette-tutto-a-crudo,-anche-le-patate.-in-pochi-minuti-un-piatto-goloso-e-facile,-buonissimo-anche-freddo

Parmigiana di patate alla pizzaiola, si cuoce tutto a crudo in padella ed è anche più buona della classica parmigiana di melanzane. Una idea sfiziosa ottima sia per pranzo che per cena anche come piatto unico che si può consumare anche freddo. Una ricetta inoltre, che a differenze delle altre, può essere preparata tutta l’anno in quanto le patate non mancano mai. Si prepara molto velocemente e facilmente e, dato il periodo, l’abbiamo preparata senza forno ma tutto in padella.

In questa particolare ricetta abbiamo deciso di farla con la salsa di pomodoro in un versione alla pizzaiola, ma si può preparare tranquillamente in bianco, aggiungendo besciamella, prosciutto cotto e mozzarella, o comunque tutti gli ingredienti che più ci piacciano. Il trucco per farla venire buonissima, e che si scioglie davvero in bocca sta nel tagliare le patate davvero molto sottili, preferibilmente grazie all’aiuta di una mandolina, in modo che lo spessore sia uguale per tutte. Leggi altre RICETTE DI PARMIGIANE (zucchine, melanzane, peperoni, fredde e calde, provale tutte!)

Parmigiana di patate alla pizzaiola, Ingredienti

8 patate di media grandezza

250 ml passata di pomodoro

1 cucchiaino olio evo

125 g mozzarella

150 g formaggio a pasta filata (cioè che si scioglie molto facilmente)

origano qb

sale qb

parmigiano grattugiato q.b

Preparazione

Iniziamo la preparazione della nostra parmigiana di patate al forno, tagliando la patata molto sottilmente. Quindi le laviamo e le asciughiamo bene, mettendole da parte. In questa parmigiana come detto andranno utilizzate a crudo. Prendere quindi una pentola bella capiente ( circa 24 cm di diametro) e versare alla base la salsa di pomodoro, anch’essa a crudo ma precedentemente condita con olio extra vergine di oliva, origano e sale.

Adagiare sulla salsa una strato di patate, quindi di nuovo uno strato di salsa e aggiungere delle fettine di mozzarella e il formaggio a pasta filata. Continuare fino a finire gli ingredienti. Alla fine posizionare in superficie un ultimo strato di patate, salsa e una bella spolverata di parmigiano grattugiato. Mettere la pentola sul fuoco e farla cuocere per una trentina di minuti con un coperchio, salvo poi scoprire gli ultimi 5 minuti. Se preferite usare il forno, il procedimento è lo stesso, basta alla fine infornare a 180 gradi per 25/30 minuti.

Varianti: Gli strati sono tutti facoltativi. Si possono tranquillamente aggiungere ingredienti con cipolla, olive snocciolate, oppure farla in bianco aggiungendo besciamella e prosciutto cotto. Insomma si può creare la parmigiana di patate a proprio piacimento e secondo i gusti di ciascuno. Questa parmigiana inoltre si può conservare in frigo fino a due giorni, e poi andrà consumata dopo averla riscaldata o a bagnomaria, o a microonde. Si può mangiare tranquillamente anche tiepida. Buon appetito!

Parmigiana di patate in padella: Si mette tutto a crudo, anche le patate. In pochi minuti un piatto goloso e facile, buonissimo anche freddo scritto su Più Ricette da Redazione.