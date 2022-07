Parmigiana di peperoni, più golosa delle melanzane. Si prepara in pochi minuti grazie a questo trucchetto ed è la più buona per l’estate

Volete una idea diversa dalla solita parmigiana di melanzane? Ecco la Parmigiana di peperoni super golosa e ancora più semplice e veloce da preparare rispetto alla classica. Un sapore unico e fresco che si prepara davvero con estrema facilità e bastano pochissimi ingredienti, senza dover cucinare (quasi) nulla. La parmigiana di peperoni è un perfetto piatto unico ma può essere servita sia come antipasto che come contorno, ma farà la sua golosissima figura anche su un buffet estivo in quanto può essere mangiata anche fredda e riposata. (Per le ricette di parmigiana di melanzane e zucchine leggete qua)

Parmigiana di peperoni, Ingredienti

1 kg di peperoni (misti o del colore che preferite)

80 gr di parmigiano grattugiato

250 gr provola affumicata

sale q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

olive nere

pangrattato q.b.

capperi q.b

Preparazione:

Iniziamo la preparazione della nostra parmigiana di peperoni lavando bene le nostre verdure. Dopo averli lavarli e asciugati mettete quindi i peperoni su una teglia ricoperta da carta da forno. Quindi fateli cuocere in forno caldo e ventilato a 200 gradi per circa 20 minuti, vedrete che si dovranno annerire all’eterno, se necessario girateli almeno una volta. Ora arriva il trucco per spellarli in due minuti con estrema facilità.

Quando saranno cotti infatti, togliete i peperoni dal forno e metteteli dentro alle buste per alimenti ancora caldi. Ne possono entrare circa due per busta a seconda delle dimensioni. Chiudete bene le bustine e aspettate una decina di minuti. Quando li toglierete dalla buste la pelle se ne verrà praticamente da sola, dovrete solo aiutarla con le mani senza troppa fatica e soprattutto senza perdere tempo. Fatto ciò tagliate i peperoni a filetti e la provola affumicata a fettine. Siamo quindi già pronti per assemblare la nostra parmigiana di peperoni.

Prendete una bella pirofila, oliatela bene e cospargete la base di pan grattato. Quindi mettete un primo strato di peperoni tagliati a filetti, qualche oliva nera senza nocciolo, i capperi che avremo precedentemente dissalato in acqua fresca, la provola affumicata tagliata a fettine sottili, e infine una bella spolverata di parmigiano reggiano grattugiato. Ancora un bel filo d’olio ad irrorare il tutto e si può procedere con il secondo strato ripetendo gli stessi passaggi fino ad esaurimento di tutti gli ingredienti.

Alla fine, ricoprite ancora con la provola a fettine, olive, capperi, pangrattato e parmigiano e infornate nuovamente in forno caldo a 200 gradi per circa 25 minuti. Una volta passato il tempo sfornatela e lasciatela riposare per qualche minuto prima di gustarla. La parmigiana di peperoni è pronta per essere portata a tavola ma potrà essere consumata anche il giorno dopo senza problemi. Buon appetito. Per altre ricette con i peperoni leggete qua

