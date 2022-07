parmigiana-di-riso,-la-ricetta-napoletana-semplicissima-e-super-golosa.-si-fa-tutto-in-forno,-buona-anche-fredda

Parmigiana di riso, Una parmigiana nuova, buonissima e piena di sapore. Ma soprattutto cremosissima e semplice da fare. Non è la solita parmigiana. Anzi, è anche più buona e piena di sapore. Andiamo a scoprire come si prepara e quali sono gli ingredienti di questo piatto eccezionale che piacerà sicuramente a tutti.

Ingredienti della parmigiana di riso

300 g riso

200 g scamorza

2 melanzana (grande)

q.b.sale

60 g parmigiano Reggiano DOP

300 ml passata di pomodoro

2 cucchiai olio di oliva

4 foglie basilico

1 l brodo vegetale

1scalogno

1spicchio d’aglio

q.b.olio extravergine d’oliva

Preparazione

Laviamo bene le melanzane e le asciughiamo. Tagliamole a fette di circa mezzo centimetro. Le facciamo spurgare nel classico modo. Mettiamole in un colapasta e cospargiamole di sale grosso. Dopo circa 20 minuti giriamole e facciamo la stessa cosa ( un altro metodo se c’è sole è quello di metterle su un panno e poi cospargerle di sale, si asciugheranno meglio). Fatto questo laviamole e poi asciughiamole con panno carta. Friggiamole in olio caldo. Non deve essere proprio bollente dato che non dovranno essere croccanti. Possiamo anche friggere una melanzana a tocchetti che poi andrà nel riso.

Ora pensiamo al sugo. Scaldiamo in una pentolina dell’olio e aggiungiamo giusto un po’ di scalogno o cipolla e un po’ di aglio ( che andrà tolto). Ora versiamo il riso e facciamolo tostare a secco. Fatto questo aggiungiamo la passata di pomodoro e un bicchiere di acqua e facciamo cuocere bene. Saliamo e a fine cottura mettiamo qualche pezzo di melanzana fritta a tocchetti nel riso insieme ad un po’ di basilico.

Ora prendiamo un ruoto a stampo e foderiamolo con carta forno. Facciamo uno strato di melanzane e poi versiamo il riso all’interno. Quindi mettiamo la scamorza tagliata a dadini. Copriamo con altro riso e poi uno strato di melanzane. Infornate a 200° forno preriscaldato statico per 35 minuti. Continua a leggere le ricette della parmigiana

Parmigiana di riso, la ricetta napoletana semplicissima e super golosa. Si fa tutto in forno, buona anche fredda scritto su Più Ricette da Redazione.