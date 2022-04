Parmigiana di zucchine di Cannavacciuolo, così delicata da sciogliersi in bocca. “Ecco cosa faccio prima cuocerle”

Ingredienti della Parmigiana di zucchine di Cannavacciuolo

Per la parmigiana di zucchine

600 di g zucchine

500 g di pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

30 g di basilico

150 g di parmigiano reggiano

300 g di bocconcini di bufala affumicata

farina 00

8 uova

olio di semi di girasole

olio evo

sale

pepe

Preparazione

Per la parmigiana di zucchine Lavare e pulire le zucchine. Tagliarle per il lungo con l’affettatrice o con una mandolina. Passarle nella farina, friggerle in olio di semi e scolarle su carta assorbente.

Passarle poi nell’uovo sbattuto con 30 g di parmigiano, sale e pepe e friggerle nuovamente. Scolarle. In una casseruola soffriggere in olio gli spicchi d’aglio, aggiungere i pomodori frullati, il basilico, un po’ di sale e continuare la cottura fino a far addensare la salsa.

Passare al colino grosso e sistemare di gusto. Tagliare la mozzarella a cubetti e metterla a scolare. Grattugiare il restante parmigiano. Comporre la parmigiana di zucchine in una pirofila (o in stampi alti d’acciaio) alternando strati di zucchine a strati di salsa di pomodoro, cubetti di mozzarella, parmigiano grattugiato e basilico, salando bene ogni strato.

Cuocere in forno: per i primi 20 minuti a 170° coperta mentre per gli ultimi 15 minuti a 165° scoperta (ma le tempistiche possono variare molto a seconda del tipo di forno e delle dimensioni degli stampi). Togliere la parmigiana di zucchine dal forno, lasciarla intiepidire, quindi adagiarvi sopra un peso in modo da compattarla e riporla in frigorifero.

