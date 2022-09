parmigiana-di-zucchine-di-cannavacciuolo:-“la-preparo-come-la-mia-mamma.-lei-usa-un-trucco-speciale”

La parmigiana di zucchine più buona che c’è la prepara Cannavacciuolo e usa la ricetta della sua mamma. Siamo da sempre abituati alla versione più classica della parmigiana ovvero quella con le melanzane ( la cui ricetta di Cannavacciuolo potete trovare qui) ma la versione fatte con le zucchine è altrettanto buona se non di più. Vediamo quindi come la prepara il noto chef stellato e giudice di Masterchef Italia seguendo la ricetta tradizionale napoletana. Leggi altre RICETTE DI CANNAVACCIUOLO

Parmigiana di zucchine, Ingredienti

600 di g zucchine

500 g di pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

30 g di basilico

150 g di parmigiano reggiano

300 g di bocconcini di bufala affumicata

farina 00 q.b

8 uova

olio di semi di arachidi q.b

olio evo q.b

sale q.b

pepe q.b

Parmigiana di zucchine, preparazione

Per preparare la Parmigiana di zucchine di Cannavacciuolo iniziamo col lavare e le zucchine e privarle delle due estremità. Quindi tagliarle nel verso della lunghezza con un coltello o meglio ancora aiutandoci con una mandolina in modo che abbiano tutte lo stesso spessore. Nel frattempo prendere una padella bella capiente e riempirla con olio di semi di arachidi e metterla sul fuoco.

Quando l’olio sarà bollente, infarinare ogni fetta di zucchina e friggerle facendole belle dorate. Quindi toglierle dal fuoco e metterle su carta assorbente. Prendete quindi un recipiente e al suo interno sbattere le uova con 30 g di parmigiano, sale e pepe. Prendere le fette di zucchine fritte e immergerle nelle uova, quindi friggerle nuovamente. Scolarle. In una nuova pentola facciamo indorare in olio di oliva caldo, gli spicchi d’aglio, una volta dorati versiamo anche i pomodori frullati, il basilico, un po’ di sale e continuare la cottura fino a far addensare la salsa.

Intanto tagliamo la mozzarella a cubetti e mettiamola a scolare in modo che perda l’acqua. teniamo pronto anche il parmigiano grattugiato.Iniziamo quindi a comporre la parmigiana. In una pirofila da forno mettiamo uno strato di salsa e quindi uno strato di zucchine, versiamo altra salsa e i cubetti di mozzarella insieme al parmigiano grattugiato e a qualche foglia di basilico spezzettata, aggiustando di sale per ogni strato che componiamo. Mettiamola in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Una volta pronta, sforniamo e impiattiamo. La nostra parmigiana di zucchine di Cannavacciuolo è pronta.

Parmigiana di zucchine di Cannavacciuolo: “La preparo come la mia mamma. Lei usa un trucco speciale” scritto su Più Ricette da Redazione.