parmigiana-di-zucchine-non-fritta-di-benedetta,-leggera-e-semplice-da-preparare.-“e’-cremosa-e-si-scioglie-in-bocca”

Parmigiana di zucchine di Benedetta non fritta, leggera e semplice da preparare. “E’ cremosa e si scioglie in bocca”

Ingrediente della Parmigiana di zucchine non fritta di Benedetta

1 kg di Zucchine ( grandi), non quelle piccole

mezzo chilo di besciamella ( vedi ricetta in basso)

200 gr di prosciutto cotto a fette

500 gr di provola

formaggio grattugiato ( a piacere)

pane grattugiato

sale

pepe ( se volete)

Preparazione

La preparazione di questo piatto è davvero molto semplice e non sporca. La prima cosa da fare sarà quella di preparare le zucchine. Non le friggeremo, ma le cuoceremo in forno. Prendete una placca da forno e adagiate la carta da forno sopra.

Quindi tagliate le zucchine di lungo e disponetele sulla placca. Saltale ognuna e cospargete l’olio sopra.

Se avete l’olio spray ( si acquista comodamente al supermercato), meglio ancora. Fatele cuocere nel forno caldo a 190 gradi per 25/ 30 minuti. Farle raffreddare

Mentre si cuociono fate la besciamella ( scorri verso il basso, per il procedimento).

Fatto questo prendete una pirofila. Sul fondo ponete il pan grattato, quindi uno strato di besciamella. Ponete le zucchine una ad una. Mettete quindi il prosciutto, poi la provola.

Altra besciamella, formaggio grattugiato e ultimate tutti gli strati come una normale parmigiana. Giunti all’ultimo strato aggiungete abbondante besciamella e poi il pan grattato. Infornate quindi a 190 gradi per 30 minuti. Gustatela a temperatura ambiente, ma se vi piace andrà bene anche calda.

Per la besciamella

500 ml di latte,

50 g di amido di mais,

50 g di burro,

noce moscata,

sale

Procedimento per la besciamella

La prima cosa da fare è la besciamella che poi metteremo da parte a far raffreddare. Quindi, mettete 3 cucchiai pieno di amido di mais in una pentola; unite il latte freddo e mescolate con energia, aggiungete la noce moscata (non tanta, l’idea è quella di dare un profumo), aggiungete il burro morbido, portate ad ebollizione.

L’articolo Parmigiana di zucchine non fritta di Benedetta, leggera e semplice da preparare. “E’ cremosa e si scioglie in bocca” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.