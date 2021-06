Parmigiana di zucchine | Piatto estivo semplice e gustoso

Parmigiana di zucchine ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food delizioso e fatto con le verdure che piacerà anche ai vostri bambini. Stiamo parlando della Parmigiana di zucchine. Saporita e delicata, questo manicaretto è perfetto per una cena in famiglia ma anche per un pranzo con amici e parenti.

Potete, infatti, servirla come antipasto oppure piatto unico e secondo piatto estivo leggero e gustoso.

Con pochi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, realizzerete, quindi, con poco sforzo un manicaretto fatto a strati di verdura e di ripieno da leccarsi i baffi!

Il consiglio è quello di servire questa vivanda con delle fette di pane fresco. Se volete portare in tavola una variante più light di questa ricetta vi basterà grigliare le zucchine invece di passarle nella farina e nelle uova sbattute per poi friggerle.

Questa parmigiana è ottima sia fredda che tiepida e la potete conservare in frigo 4-5 giorni. Potete anche, una volta cotta e fatta raffreddare, dividerla in porzioni e congelarle per mangiarle nei giorni successivi scongelandole in frigo all’occorrenza e poi scaldandole in forno per il tempo necessario.

Dosi per: 4 porzioni

Realizzato in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 200 gradi

Tempo di cottura: 25-30 minuti

Strumenti

una pirofila

un pentola

una padella antiaderente

un coltello

una schiumarola

un cucchiaio di legno

carta assorbente

Ingredienti

farina q.b.

110 g di prosciutto cotto

mozzarella q.b.

3 zucchine medie

parmigiano grattugiato q.b.

un pizzico di pepe macinato sul momento

sale q.b.

3 uova

olio per frittura q.b.

per il sugo

620 ml di passata di pomodoro

una cipolla

un filo d’olio extravergine d’oliva

basilico fresco q.b.

un pizzico di pepe macinato sul momento

sale q.b.

Parmigiana di zucchine, procedimento

Tagliate a fette nel senso della lunghezza le zucchine lavate, asciutte e private delle due estremità. Rotolate i pezzi dell’ortaggio nella farina e poi nell’uovo sbattuto prima di friggerle in olio arrivato a temperatura per pochi minuti, o fino a doratura. Ultimata la cottura, trasferitele su carta assorbente, fatele riposare per qualche minuto e aggiustatele di sale. Nel frattempo, imbiondite una cipolla mondata e tritata in olio in una padella e unite la passata di pomodoro con un poco d’acqua. Salate e cuocete per i minuti necessari ad avere un sugo della consistenza desiderata, mescolando ogni tanto. Passato il tempo necessario, profumate con del basilico fresco ben lavato. Adesso componete la parmigiana.

Fate una base di zucchine in una pirofila sporcata con il sugo di pomodoro e ricopritela con abbondante salsa di pomodoro. Insaporite con parmigiano, cubetti di mozzarella strizzata con carta assorbente, prosciutto cotto e pepe a proprio piacere. Nascondete il tutto con uno strato di zucchine e ripetete le stesse operazioni sino al termine della verdura. Ricoprite la superficie del manicaretto con del sugo di pomodoro e del parmigiano a proprio piacimento e infornate a 200° per 25-30 minuti. Trascorso il tempo necessario, sfornate la parmigiana e lasciatela raffreddare per qualche minuto prima di servirla.

