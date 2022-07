Parmigiana di zucchine sciuè sciuè, tutto a crudo anche il sugo. La più veloce e saporita con il trucco della mollica

Oggi vi presentiamo una alternativa facile veloce alla solita parmigiana di zucchine. Un piatto unico che si realizza davvero in pochissimo tempo senza dover nè arrostire nè friggere le zucchine e senza dover cucinare neanche il sugo. La cottura infatti avverrà tutto in forno. Ma com’è possibile che venga buona anche così? Abbiamo provato tante ricette del genere ma mai dello stesso sapore della classica parmigiana con le verdure fritte, eppure un trucco per farla squisita c’è.

La parmigiana di zucchine sciuè sciuè, la chiamiamo così proprio per la sua velocità e perchè è davvero perfetta per l’estate, non farà rimpiangere il gusto della classica grazie a un trucco eccezionale, la mollica di pane, meglio se siciliano. Ogni strato viene infatti riempito, oltre che dai normali ingredienti della parmigiana, anche da uno di mollica condita che assorbe tutta l’umidità e il sapore delle zucchine crude creando un risultato morbido, che si scioglie in bocca, buona sia tiepida che fredda. Infatti tale pietanza potrà essere servita anche a distanza di tempo dalla preparazione, ottima da portare anche al mare. Per altre ricette di parmigiane classiche e non, leggete qua

Parmigiana di zucchine, Ingredienti

600-700 g di zucchine (circa 5, meglio se usate quelle chiare sono più buone)

400 g di pomodori pelati

200 g di mollica di pane sbriciolata

prezzemolo q.b

parmigiano reggiano grattugiato

100 g di scamorza ( non mozzarella perché lascia troppo latte)

100 g di prosciutto cotto

olio extra vergine di oliva q.b

sale q.b

pepe q.b

basilico qualche foglia

Praparazione

Iniziamo la nostra preparazione lavando le zucchine e tagliando le due estremità. Ora andranno tagliate a fettine sottile di circa 2 mm meglio se usando una mandolina. Fatto ciò prendete la mollica di pane e sbriciolatela, mettetela dentro un frullatore e aggiungete il prezzemelo, sale, pepe, un filo di olio evo e infine due cucchiai di parmigiano grattugiato. Frullate il tutto fino ad ottenere un composto morbido.

Quindi prepariamo il sugo. Se l’avete già pronto, anche se cotto, andrà bene comunque, altrimenti posiamo aggiungerlo tranquillamente a crudo in questo modo. Sempre nel frullatore mettiamo i pelati, olio, una punta di zucchero, sale e basilico. Quindi frullate tutto. Il sugo è pronto. Adesso possiamo procedere alla composizione della nostra parmigiana di zucchine. Prendete quindi una teglia che possa andare anche forno, ungetela con poco sugo, poi un primo strato di mollica, quindi coprite con le zucchine e aggiungete infine prosciutto e scamorza precedentemente tagliati a cubetti. Quindi una spolverata di parmigiano e infine qualche foglia di basilico spezzettata.

Fatto ciò, ricominciate daccapo, pomodoro, mollica, zucchine, prosciutto, scamorza, formaggio e basilico fino a che non avrete esaurito tutti gli ingredienti. Su ogni strato passate anche un filo di olio extravergine di oliva. Ora che la composizione è pronta infornate a forno caldo ventilato a 180 gradi per circa una mezz’ora o qualche minuto in più. Vi accorgerete che è pronta quando si sarà formata una bella crosticina in superficie. Fate una prova con una forchetta, se entra tutta con facilità vuol dire che è morbida e pronta. Togliete dal forno e lasciate riposare per una quindicina di minuti ( ma più riposa più buona sarà) e poi servite. Buon appetito! Per altre ricette golose con le zucchine leggete qua

Parmigiana di zucchine sciuè sciuè, tutto a crudo anche il sugo. La più veloce e saporita con il trucco della mollica scritto su Più Ricette da Redazione.