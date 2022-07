Parmigiana di zucchine tutto a crudo senza friggere nulla. Basta un ingrediente in più per farla più buona della classica

La parmigiana di zucchine bianca tutto a crudo è una versione della classica parmigiana di zucchine ma molto più veloce e light. L’aggiunta infatti di un ingrediente segreto che assorbe tutta l’acqua in eccesso delle zucchine cride garantisce una riuscita eccezionale e più golosa della classica versione. In estate con il caldo friggere è davvero una scocciatura quindi questa versione saprà garantire gusto e leggerezza e soprattutto velocità. Basterà infatti assembrare tutti gli ingrenti e metterla in forno ed il gioco, anzi il piatto è pronto.

Preparare la parmigiana bianca di zucchine crude è molto Facile. L’unica cosa che dovrete procurarvi è una mandolina per affettare le zucchine che dovranno essere molto sottili. La farcitura è sempre a piacere, in questa ricetta abbiamo usato prosciutto cotto e scamorza, ma va bene anche il fior di latte basta che non sia molto ricco di latte, ( io lo preferisco perché copre meno il sapore delicato delle zucchine).

Per gli amanti degli odori, sarà possibile mettere anche qualche foglia di basilico e soprattutto di menta che con le zucchine va sempre bene. (Se volete leggere la nostra ricetta delle zucchine alla scapece leggete qua). Dopo aver assembrato tutto basterà cuocere in forno per 25 minuti circa e la parmigiana è pronta. Si può gustare sia calda sia fredda, addirittura il giorno dopo sarà ancora buonissima.

Ingredienti 4 zucchine abbastanza grandi

200 gr prosciutto cotto (o crudo)

350 gr scamorza (o provola bianca o fior di latte )

q.b. formaggio grattugiato (pecorino o parmigiano)

olio d’oliva

sale e pepe

10 foglie basilico

4 foglie menta

4 fette pancarrè Parmigiana di zucchine bianca tutto a crudo, Preparazione Iniziamo a preparare la nostra parmigiana, lavando le zucchine e togliendo il picciolo. Quindi tagliate le zucchine a fette sottili con l’aiuto di una Mandolina. Se avete quella con i numeri l’ideale sarebbe posizionarla al numero 3. Nel frattempo preparate l’ingrediente segreto che servirà ad asciugare la parmigiana e allo stesso a trattenere tutto il sapore. In un mixer quindi inserire le foglie di basilico, quelle di menta e il pancarrè, e frullare tutto. Al composto così ottenuto aggiungete 3 cucchiai di formaggio grattugiato e mescolate. E’ proprio questo mix di pancarrè, erbe e formaggio che distribuito nei vari strati di zucchine conferisce sapore e assorbe l’acqua delle zucchine. A questo punto possiamo comporre la nostra parmigiana di zucchine. Prendete quindi una pirofila da forno rettangolare e ungetela con un filo d’olio d’oliva. Ricoprite il fondo con il mix di pancarrè. Realizzate quindi uno strato di zucchine. Salate leggermente, farcite con prosciutto e scamorza e ricoprite con uno strato di mix di pancarrè. Aggiungete un filo d’olio d’oliva. Sempre seguendo questo procedimento realizzate altri 4/5 strati sempre allo stesso modo e infine ricoprite con una bella spolverata di formaggio grattugiato. Cospargete la parmigiana di zucchine così ottenuta con un filo d’olio in superficie e cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 25 minuti circa, ripiano medio del forno. Sfornate e lasciate intiepidire prima di servire. La parmigiana di zucchine bianca a crudo è pronta.

L’articolo Parmigiana di zucchine tutto a crudo senza friggere nulla. Basta un ingrediente in più per farla più buona della classica proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.