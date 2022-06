Parmigiana estiva: più sfiziosa di quella di melanzane. Leggera e gustosa

Un piatto davvero stuzzicante: una golosissima parmigiana estiva di verdure, dal profumo mediterraneo; una rivisitazione della classica parmigiana di melanzane, la più famosa e diffusa nelle cucine italiane, che divide nettamente i puristi che friggono le melanzane, e quelli che le preparano grigliate, in chiave più leggera e moderna.

Una variante leggera della classica parmigiana è la Parmigiana estiva di verdure, arricchita con ortaggi dai profumi freschi dell’estate, ed un gusto stuzzicante.

Facile da preparare, ma un poco lunga per i tempi di cottura e preparazione dei vari ingredienti, ma il risultato ripagherà l’impegno:

cuocete le verdure come più vi piace, arrostite, grigliate, passate in padella o lessate, preparate un saporito sugo al pomodoro, cipolla e basilico, quindi disponete nella teglia le verdure a strati con il sugo di pomodoro, da mozzarella e parmigiano ed altri formaggi a piacere, infine cuocete al forno fino alla formazione della classica crosticina; saporita e fumante, con irresistibili strati di colore e sapori mediterranei: ecco la nostra versione, da provare!

Parmigiana estiva di verdure

Ingredienti in dosi variabili a piacere

peperoni gialli rossi e verdi

cipolle grandi

polpa di pomodoro

melanzana

zucchine

patate

parmigiano grattugiato

mozzarella

scamorza

foglie basilico

origano

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Preparate il sugo di pomodoro: in un tegame fate rosolare un poco di cipolla con un filo di olio di oliva, quando sarà appassita, aggiungete la passata di pomodoro, sale e pepe, poi lasciate cuocere il sugo circa 30 minuti, fino a quando si sarà addensato, verso fine cottura unite qualche foglia di basilico spezzettato.

Pulite zucchine, melanzane e cipolle, e tagliatele a fettine dello spessore di mezzo centimetro;

stendetele in una teglia con olio, sale e pepe e cuocetele in forno già caldo a 200° per circa mezzora;

in alternativa grigliatele su una padella in ghisa, oppure passatele in padella con un filo d’olio.

Lavate e pulite i peperoni, tagliateli a falde, sbruciacchiateli e pelateli;

lessate le patate pelatele e tagliatele a fettine.

Assemblaggio

Cospargete il fondo di una pirofila con un poco di salsa di pomodoro, quindi disponete uno strato di patate a fettine;

cospargete le patate con altra salsa di pomodoro, una spolverata di parmigiano grattugiato, mozzarella sbriciolata e delle fettine di scamorza, ed origano;

procedete alternando strati diversi di verdura (peperoni, patate, zucchine, cipolla melanzane) intervallandoli con sugo di pomodoro, mozzarella, parmigiano e scamorza, ed origano, fino a quando saranno terminati gli ingredienti, ultimando con sugo e formaggi.

Cuocete la Parmigiana in forno già caldo a 200 °C per circa 40-45 minuti, e lasciatela riposare per 10-15 minuti prima di tagliarla a fette e servirla in tavola, in modo che avrà il tempo di assestarsi e sarà più semplice tagliarla e servirla: è ottima anche a temperatura ambiente!

