parmigiano-reggiano,-stop-alla-registrazione-in-colombia-del-‘parmesano’:-confonde-i-consumatori

Reggio Emilia, 30 marzo 2023 – In tempi di furibonde polemiche su quale sia il ‘vero’ parmigiano – secondo il Financial Times nasce addirittura in Wisconsin – può far piacere la notizia che in Colombia il nostro marchio dop è finalmente tutelato. E’ stato infatti stoppato – grazie all’opposizione del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano – il sesto tentativo del gruppo Alpina di registrare il marchio ‘Parmesano’ in Colombia.

Esulta il Consorzio, che da ieri è presente con un proprio stand a Cibus connecting Italy, il Salone internazionale dell’alimentazione in corso a Parma: la decisione della Sovrintendenza all’industria e al commercio “riconferma dunque l’importanza dell’accordo di libero scambio concluso dall’Unione Europea con Colombia, Perù ed Ecuador, che ha consentito di riconoscere la protezione della dop Parmigiano Reggiano nei paesi andini”.

Il nome confonde i consumatori

Nella decisione, si aggiunge nella nota, si è ritenuto che la parola ‘Parmesano’ potesse indurre in errore i consumatori, poiché troppo evocativo del formaggio italiano, e quindi non registrabile. “La nostra è un’azione portata avanti non solo nell’interesse di tutta la filiera del Parmigiano Reggiano, ma anche dei consumatori colombiani – ha detto Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – che non correranno più il rischio di essere ingannati al momento dell’acquisto”.

In risposta alle argomentazioni di Alpina, la Sovrintendenza ha sottolineato che il termine “Parmesano” non può essere considerato di uso comune nel commercio per identificare qualsiasi tipo di formaggio, poiché l’articolo 220 della Decisione Andina 486 del 2000, ovvero la normativa applicabile in Colombia e nella Comunità Andina in materia di proprietà intellettuale, stabilisce che le Denominazioni d’origine non sono considerate comuni o generiche finché la loro protezione sussiste nel Paese d`origine.

Inoltre, la Sovrintendenza ha ritenuto che il marchio richiesto fosse potenzialmente ingannevole poiché, a causa del prestigio e della fama del Parmigiano Reggiano nel mercato alimentare, l`inserimento della parola “Parmesano” potrebbe indurre in errore i consumatori sull’origine e sulle caratteristiche del prodotto di Alpina.

Parmigiano Dop: la norma

Nel 2008, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che solo il formaggio Parmigiano Reggiano Dop può essere venduto con la denominazione Parmesan all’interno dell’Unione Europea.

Tuttavia, la normativa che protegge il nome Parmigiano Reggiano all`interno dell`UE non vale in tutti i Paesi del mondo, aprendo la porta a usi non corretti del nome per formaggi prodotti negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Il giro d’affari del falso Parmesan

Il Consorzio stima che il giro d`affari del falso Parmesan fuori dall`Unione europea sia di 2 miliardi di euro, circa 200mila tonnellate di prodotto, ossia oltre 3 volte il volume del Parmigiano Reggiano esportato.

“Dopo la vittoria ottenuta a marzo 2022 in Ecuador, prosegue la lotta globale del Consorzio contro l`uso illegittimo del termine Parmesan – ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio – La decisione della Sovrintendenza all`Industria e al Commercio rappresenta una vittoria importante per il sistema delle Indicazioni geografiche nel continente americano, poiché viene ribadita l’importanza fondamentale del legame tra prodotto, territorio e Denominazione di origine. Questa decisione è un’ulteriore pietra miliare su cui costruire una strategia più ampia a livello globale, che andrà a beneficio non solo della Dop Parmigiano Reggiano, ma di tutte le Indicazioni Geografiche”.

valipomponi