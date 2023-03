Paróquia de Bauru promove 9ª edição da Festa do Milho a partir deste sábado

Haverá venda de produtos derivados do milho; renda será destinada à reforma da igreja e ações de assistência social. Paróquia de Bauru realiza nona edição da Festa do Milho neste fim de semana

A tradicional Festa do Milho da Paróquia Nossa Senhora da Assunção terá início neste sábado (11), no Jardim Ouro Verde, em Bauru (SP). O evento, que chega à sua 9ª edição, será realizado em dois finais de semana.

O evento vai contar com a venda de produtos derivados do milho, como curau, pamonha, suco, pastel de milho, entre outros. A renda da festa é revertida para a reforma da igreja e também para ações de assistência social.

O evento ocorre no Salão de Festas da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Além da praça de alimentação, a programação da 9ª Festa do Milho conta ainda com outras atrações. Neste sábado (11) e domingo (12), a festa terá início às 17h. Já nos dias 18 e 19 de março será a partir das 16h.

No primeiro dia de festa, o cantor Geraldo Lima se apresenta ao público. No dia 18 será a vez do Clube da Viola de Bauru, além de duplas sertanejas da cidade. Para encerrar a festa, no domingo (19), a partir das 14h, será realizado o “Show de Prêmios”.

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção fica na rua José Bueno de Camargo Sobrinho, 5-25, no Jardim Ouro Verde.

