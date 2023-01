Atividade gratuita faz parte do projeto #VemProParque e continuará nas próximas semanas em outros endereços. Parque Centenário, em Mogi das Cruzes, terá aulão de ritmo neste sábado

Lailson Santos

O Parque Centenário, em Mogi das Cruzes, terá neste sábado (28) uma programação especial com aulão de ritmos. A ação começa às 16h e faz parte do projeto #VemProParque, que continuará em fevereiro com atividades especiais de carnaval.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e tem entrada gratuita. Para participar, basta que os interessados se dirijam diretamente à unidade, que fica na Avenida Francisco Rodrigues Filho, s/n, no distrito de César de Sousa.

“Esse momento de comemoração faz com que a população esteja mais ativa. Venham participar dessa festividade que além de proporcionar a movimentação do corpo, também oferece um momento de confraternização e alegria aos participantes”, comenta o secretário Gustavo Nogueira.

Em 4 de fevereiro, a atividade continua. Dessa vez, o aulão será no Parque da Cidade, localizado na Rua Jardelina de Almeida Lopes, 451. No dia 11 será ao lado da Estação Ferroviária de Sabaúna, que fica na Praça dos Expedicionários, 87.

