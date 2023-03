Parque CLT em Valinhos reabre parcialmente após corte de árvores

O parque está fechado desde o início de março para uma operação de remoção de árvores com ‘risco de queda’. Centro de Lazer do Trabalhador, em Valinhos, reabre parcialmente neste sábado

O Centro de Lazer do Trabalhador (CLT) Ayrton Senna, em Valinhos (SP), reabre parcialmente neste sábado (11) depois de passar dez dias fechado para a avaliação e remoção de árvores com risco de queda.

O parque foi fechado após as fortes chuvas que caíram na cidade no fim de fevereiro e causaram estragos na cidade. A interdição fazia parte de uma força-tarefa de avaliação de parques e praças de grande circulação. A operação promoveu podas e retiradas de árvores desde o dia 2 de março.

Área de represa do CLT, em Valinhos

Fernando Pacífico/g1

Um levantamento preliminar realizado pela Defesa Civil juntamente com o Departamento de Praças e Jardins da prefeitura, apontou 33 árvores com risco de queda no CLT, sendo 24 eucaliptos e nove de outras espécies. O balanço final do levantamento não foi divulgado.

Em nota, o Secretário de Serviços Públicos de Valinhos afirmou que alguns locais vão continuar interditados para a continuidade dos trabalhos. Estão sendo liberadas apenas áreas que não apresentam riscos para os usuários do local.

“Todas as árvores removidas no CLT serão substituídas por mudas nativas ou frutíferas do Viveiro Municipal, preservando as áreas verdes e a sustentabilidade do parque.”, cpmpletou a administração.

Quedas de árvores em parques, inclusive com morte de criança e um homem neste verão, acenderam alerta para necessidade de vistoria em municípios da região, como Campinas.

A Lagoa do Taquaral, um dos principais pontos turísticos da metrópole, prevê reabertura dentro de duas semanas. O parque está fechado desde o fim de janeiro.

LEIA MAIS

Documentos dos últimos 5 anos mostram que Campinas só fez laudo técnico sobre árvores do Bosque após queda que matou uma pessoa

Após análises, Campinas diz que Bosque dos Jequitibás tem 108 árvores condenadas e espera aval de conselho para retirada; entenda

Campinas prevê reabrir Lagoa do Taquaral e Pedreira do Chapadão em 15 dias, e acesso a todos os parques e bosques até fim de maio

Lagoa do Taquaral, em Campinas, durante derrubada de 181 árvores após tragédia que matou criança

Giuliano Tamura/EPTV

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi