Parque de Exposição de Vilhena, RO, passa por revitalização e deve reabrir após 4 anos

Show do Gusttavo Lima deve deve reabrir agenda de eventos. Expectativa dos organizadores é receber cerca de 10 mil pessoas. Parque de Exposição de Vilhena, RO, reabre após 4 anos

Fechado desde 2019, o Parque de Exposição de Vilhena (RO) será reaberto em 2023. A expectativa é que, ainda em março deste ano, o cantor sertanejo Gusttavo Lima reabra a agenda de eventos no local.

“Começamos a mexer nele [parque] agora e vamos ver se a gente consegue fazer belos eventos este ano. Já temos três eventos marcados para Vilhena. O do Gustavo Lima vai ser o primeiro”, revelou Fernando Gonçalves, produtor de eventos.

O Parque é formado por uma área de mais de 27 hectares e foi dado ao município pela Associação dos Agropecuaristas de Vilhena em 1996. Atualmente, a prefeitura estuda a possibilidade de vender parte da área do parque, como forma de levantar fundos para revitalizar o espaço.

Desde que fechou, em 2019, o local já foi alvo de vandalismo e pela falta de reparos durante a pandemia, acabou em estado de abandono.

Em menos de 30 dias, o local deve estar pronto para receber o primeiro evento e a expectativa dos organizadores é receber cerca de 10 mil pessoas.

“Já começamos a estruturar, já fizemos a limpeza, o pessoal vai fazer a pintura, a lavagem, arrumar banheiros, camarotes e a parte gráfica”, explicou David Alves, empresário.

Vittorio Ferla