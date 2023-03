Parque do Jardim Cambuci recebe ações de educação sustentável e valorização social, em Presidente Prudente

Atividades, gratuitas, fazem parte do projeto “Territórios do Comum”, do Sesc São Paulo, e acontecem durante a manhã deste sábado (1º). Intervenção ‘Bikeoteca’ tem início às 9h

Divulgação

O parque do Jardim Cambuci, em Presidente Prudente (SP), recebe neste sábado (1º) uma série de atividades gratuitas de educação sustentável e valorização social por meio do projeto em rede “Territórios do Comum”, do Sesc São Paulo.

As ações, que ocorrem das 8h às 13h, são gratuitas e incluem oficinas de fabricação de sacolas ecológicas, espaço de leitura, aulas abertas de diferentes modalidades esportivas, plantio em formato de mandala e show musical.

A programação visa construir modos de viver mais sustentáveis, economicamente justos e acessíveis.

“O coletivo Mocambo Nzinga adotou o Parque do Cambuci no ano de 2021 e desde então vem revitalizando a área e realizando mutirões semanais para melhoria do espaço. Nesse sentido, o projeto Territórios do Comum surge com o intuito de potencializar ações como essa, de uso e ocupação de áreas verdes urbanas, visando a transformação do território e o bem-estar coletivo. Convidando todas e todos para conhecer, participar e se engajar neste projeto”, explicou o agente de educação ambiental do Sesc Thermas de Presidente Prudente, Carlos Eduardo Lobo.

Vivência ‘Mandala de Plantas da Tradição Afro-brasileira’ começa às 8h

Isaías Reis

Corpo, mente e natureza

As atividades começam às 8h com Práticas Esportivas e Mandala de Plantas da Tradição Afro-brasileira.

A primeira traz aulas abertas nas quais educadores de atividades físico-esportivas do Sesc mediam um circuito de modalidades como mini tênis, basquete 3×3, futsal e frisbee.

Já na segunda oficina, ministrada por Isaías Reis, serão construídos, em formato de mandala e de forma conjunta, canteiros de ervas e de arbustos que são relevantes para a cultura afro-brasileira, além do ensino da produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos.

Alliblack se apresenta a partir das 9h

Divulgação

Às 9h, tem início a intervenção Bikeoteca. Trata-se de uma bicicleta-biblioteca que traz títulos para todas as idades, a fim de despertar o interesse pela leitura. Neste mesmo horário, Alliblack e DJ Emily Souza fazem um show que mistura poesia e música como ferramenta de resistência e ambienta a manhã de arte no espaço público.

DJ Emily Souza se apresenta com Alliblack a partir das 9h

MURILOSZAPH

A última ação do projeto começa às 10h, com a oficina Confecção de Sacolas Ecológicas.

Nesta prática, Alexandra Ribeiro e Ivonete Alves, do Mocambo Nzinga, ensinam como confeccionar sacolas ecológicas a partir de materiais coletados em parceria com a Cooperativa de Trabalhadores de Produtos Recicláveis de Presidente Prudente (Cooperlix) e o Sesc Thermas, com o objetivo de incentivar a diminuição do uso de plástico.

Oficina ‘Confecção de Sacolas Ecológicas’ acontece às 10h

Divulgação

Serviço

O parque do Jardim Cambuci está localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, na altura do número 14.912, em Presidente Prudente.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200