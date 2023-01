Parque Ecológico A Tribuna é reinaugurado e aberto à população em Mongaguá, SP

Local funciona de terça a domingo, das 8h às 16h. Parque Ecológico de Mongaguá é reinaugurado e aberto à população

Dyego Gonçalves / Júlio Koema

O Parque Ecológico ‘A Tribuna’ está aberto ao público novamente depois de mais de dois anos fechado. O local, considerado um dos pontos turísticos mais importantes do município, foi revitalizado.

A cerimônia de reinauguração do parque aconteceu na última terça-feira (24), e marcou a reabertura do local, fechado desde 2020. A solenidade contou com a presença do prefeito, Márcio Melo Gomes, do vice-prefeito, Rafael Redó, da diretora de Turismo, Maria Paula Koukdjian, do diretor geral, Douglas Guarnieri e do diretor de Obras Públicas, Ricardo Ferreira.

O Parque Ecológico ‘A Tribuna’ abriga mais de 150 animais silvestres. No local, estão animais que foram enviados pelo Centro de Triagem de Animais Selvagens (Cetas), de Cubatão, ou por outras instituições, após serem resgatados.

Segundo a prefeitura, as obras mais prioritárias foram iniciadas em junho de 2022. As pontes foram reconstruídas e a vegetação foi recuperada. A área de passeio foi ampliada e agora conta com pisos intertravados. Além disso, os telhados do pavilhão de natureza e do aquário foram revitalizados, assim como a área de administração e a entrada. Todos os viveiros foram reformados e receberam novos guarda-corpos.

O parque também possui novos espaços como o playground para crianças e novos viveiros, sendo dois para aves, um para macacos-prego e outro para coelhos. O parque contará com pinturas artísticas, em diversos pontos. Além disso, agora o parque tem um meliponário, um abrigo para abelhas nativas, da espécie Jataí, que não possuem ferrão.

Também foi construído um novo deck, cuja madeira é reaproveitada do mirante de Nossa Senhora. Além de ser um local de lazer para os visitantes, a estrutura será utilizada para educação ambiental, em parceria com a diretoria de Meio Ambiente.

O Parque Ecológico ‘A Tribuna’ fica localizado na Avenida Governador Mário Covas Júnior, 10.410, em Agenor de Campos. O ingresso, na íntegra, custa R$ 8, e a meia entrada (para estudantes e idosos acima de 60 anos) fica por R$ 4. Crianças com até sete anos e portadores de necessidades especiais têm entrada gratuita.

Prefeito e autoridades participaram da reinauguração do parque em Mongaguá

Dyego Gonçalves / Júlio Koema

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Ufficio Stampa