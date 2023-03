Parque Lago Azul em Rio Claro é fechado por conta de estragos causados por chuva forte

Lago transbordou. Após reparos, local será avaliado para ver se há condições de funcionamento. Parque Lago Azul, em Rio Claro

A Prefeitura de Rio Claro (SP) informou que o Parque Lago Azul ficará fechado neste sábado (11) por conta dos estragos provocados pela chuva forte que atingiu a cidade na noite da sexta-feira (10).

A chuva intensa fez, também, com que o Lago Azul transbordasse. Equipes da prefeitura farão a limpeza do local, que acumulou lixo e barro.

Na tarde deste sábado, após os reparos necessários, o local será avaliado para ver se tem ou não condições de funcionar nos próximos dias, segundo a prefeitura.

