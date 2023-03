Parque Luigi Martini é inaugurado e já está aberto todos os dias para a população

O local conta com pista de caminhada em torno da represa, com cerca de 1.800 metros, bebedouros, banheiros, iluminação, bancos e lixeiras. Animais de estimação são bem-vindos

O Parque Luigi Martini, localizado na Represa do Córrego Fetá, foi inaugurado no último sábado (25) e já está aberto todos os dias das 6h às 20h para a população. O local conta com pista de caminhada em torno da represa, com cerca de 1.800 metros, bebedouros, banheiros, iluminação, bancos e lixeiras. Animais de estimação são bem-vindos, e pensando nisso, a Prefeitura de Louveira, instalou porta-sacolas por todo o parque para coleta de fezes de animais, mantendo o local sempre limpo. O Parque é mais uma ação do prefeito, Estanislau Steck, que em ação especial ao mês de aniversário da cidade e por meio da Secretaria de Água e Esgoto, entregou mais um local de lazer e esporte para os moradores. Além da presença do prefeito, Estanislau Steck, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Magali Bragile Steck, o evento contou com a presença dos vereadores Fábio Borriero, Helinho, Leandro Lourençon, Marquinhos Deca e Tico da Colina, além dos membros da família Martini, e os secretários de Água e Esgoto, Mateus Bento Batista Arantes; de Governo, Ubirajara Batista; da Saúde, Márcia Bevilacqua; de Esporte, Lazer e Juventude, Erasmo Tarallo; de Desenvolvimento Urbano, Ricardo Pissulin; Gestão Ambiental, Rose Celidonio; de Serviços Públicos, Clayton Roberto Finamore; de Finanças, Paulo Odair Franzini; de Assistência Social, Ana Aparecida Bichara Melin; de Segurança, Osvaldo Cândido; de Cultura, Darlan Henrique Pereira; de Negócios Jurídicos, dr Daniel Antonio Anholon Pedro, e a superintendente da FUMHAB, Gemima Rojas Yoshioca. O superintendente da Sanebavi – Saneamento Básico de Vinhedo – Jaderson Spina também esteve presente.

“Mais uma excelente obra entregue para os louveirenses com uma justa homenagem ao senhor Luigi Martini, que era proprietário de toda essa terra, que agora se torna esse Parque que proporciona lazer e esporte para os moradores de toda a cidade”, disse o prefeito de Louveira, Estanislau Steck.

O Parque Luigi Martini conta com um amplo estacionamento e fica ao lado do Paço Municipal da Prefeitura de Louveira. Para acessar o parque, foi construído uma rampa que facilita para pessoas com dificuldade de locomoção. Além disso, foi colocado um letreiro com o nome da cidade no talude da represa.

Para trazer segurança, existe uma cerca que separa a pista de caminhada da água armazenada da represa. Esta cerca é feita de plástico reciclado.

“Esse parque é muito legal para a população, um espaço lindo para caminhada e relaxamento, além de ter um nascer e pôr do sol maravilhoso. Para mim, este espaço me remete a infância, local onde eu e toda minha família tem um pedacinho de história. Agradeço a gestão por essa linda homenagem!”, disse Silvana Martini, bisneta de Luigi Martini.

“Essa obra traz mais uma utilidade para a Represa, que além de armazenar água para o sistema de abastecimento público, servirá como mais uma opção de lazer para os moradores”, disse o secretário de Água e Esgoto, Mateus Bento Batista Arantes.

Além de ser um local que é um novo espaço de lazer e caminhada para a população, é um investimento importante como represa que foi fundamental para evitar, inclusive, alagamentos na região central da cidade durante o período de fortes chuvas no começo de fevereiro (mais detalhes aqui).

A represa possui capacidade de armazenar 465.000 m³ de água. Em 100%, pode garantir por cerca de 45 dias o consumo médio da população de Louveira.

Luigi Martini

Nascido em Comune di Angliari. Provincia de Arezzo, na Itália, a vida de Luigi Martini está interligado a Louveira desde o final do século XIX quando, aos seus 27 anos, casou-se com Palma Cacioli para que pudessem vir da Itália para o Brasil, no ano de 1897, em busca de trabalho. Inicialmente, foram para a cidade de Astolfo Dutra, em Minas Gerais, mas, por volta de 1899, a família comprou o sítio São Luiz, onde hoje está localizada parte do Parque que será inaugurado no próximo dia 25 de março. Luigi e Palma tiveram 9 filhos, Vitório, Genoveva , Esther, Pureza, Antonio, Maria, Ermelinda, Emilio e Julia.

No ano de 1987, seus netos Accílo e Laurindo iniciaram a uma exploração de areia, formando assim um lago por estar próximo ao rio de captação de água da cidade e, em anos seguintes, foi desapropriado pela Prefeitura para servir de reservatório de água da cidade e, agora, este novo Parque completo, que recebe, como justa homenagem, o nome de Luigi Martini.

Atualmente, muitos de seus netos e bisnetos residem na cidade.

Programação Louveira 58 anos

A inauguração do Parque Luigi Martini aconteceu dentro da programação de aniversário de 58 anos de Louveira. Desde o dia 1 de março já foram realizadas entregas de importantes obras, pavimentação de ruas, mutirões de saúde, eventos de esporte, ações em especial à Semana da Mulher, a entrega das adequações do Centro Comunitário do Vassoural, Subestação, lançamento do Programa Mãe Louveirense, show com o cantor Daniel e entre outras.

Ainda nesta semana tem uma série de coisas por vir, sendo em destaque a entrega do Centro de Referência do Autismo, Centro de Educação Ambiental Tabarana e lançamento do projeto Taba Ecobag. Todas as ações vão acontecer neste mês de março. CLIQUE AQUI para conferir a programação completa.

Parque Luigi Martini

Endereço: Rua Catharina Calssavara Caldana, 451 – Leitão, Louveira.

Pista de caminhada com iluminação noturna.

Banheiros e bancos no percurso.

Aberto todos os dias das 6h às 20h.

É permitido animais de estimação.

