Parque Max Feffer recebe atrações musicais durante o carnaval em Suzano

De domingo (19) até a terça-feira (21), o pavilhão Zumbi dos Palmares é palco de várias atrações culturais. No período, o parque recebe apresentações musicais, das 13h às 17h. Parque Max Feffer tem muita música no carnaval

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Parque Max Feffer, em Suzano, recebe diversas atividades e atrações musicais para toda a família durante o período de Carnaval. Todas as ações são gratuitas e prometem muita diversão e entretenimento aos suzanenses.

De domingo (19) até a terça-feira (21), o pavilhão Zumbi dos Palmares do Parque Max Feffer é palco de várias atrações culturais, com muita festa e música para todos os públicos. No período, o ambiente recebe apresentações musicais das 13h às 17h.

No domingo, a banda Swingueira Show assume o comando. O “Carnaflash” agita a segunda e terça-feira, com o comando da DJ Anna Kishi. A artista trará uma ambientação especial no clima da festa mais tradicional do país e, assim como no final de semana, a atração também será composta pelo grupo Swingueira Show e por Mateus Santos, respectivamente.

O Parque Municipal Max Feffer fica na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

pappa2200