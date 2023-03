Parque Nacional do Itatiaia desapropria áreas particulares e ganha dois novos atrativos

São espaços que eram propriedades privadas, foram adquiridos pelo ICMBio e entregues aos turistas: a Cachoeira Itupi e Poço Espelho do Céu. Entenda o processo de desapropriação, que começou em 2009. O Parque Nacional do Itatiaia, a primeira reserva florestal do país, está com novos atrativos. São espaços que eram particulares, foram adquiridos pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) e entregues aos turistas: a Cachoeira Itupi e Poço Espelho do Céu, ambos na parte baixa do parque.

A Cachoeira Itupi é formada pelas águas do Rio Campo Belo. Para receber visitantes, o espaço recebeu uma preparação com trilhas e sinalização para facilitar o acesso.

“Beleza é para todo mundo. Ainda bem que houve essa iniciativa, né? De comprar aqui e fazer”, disse a médica Maria de Fátima Madeira.

Cachoeira Itupi

“As trilhas estão bem sinalizadas. Você não vai passar perrengue em fazer esta trilha. Então, é um parque que vale a pena ser conhecido”, comentou o servidor público Kleber Moura.

90% dos imóveis particulares que estão dentro do parque fazem parte do processo de regularização fundiária. O processo, que começou em 2009, já alcançou 60% de áreas desapropriadas e busca avançar ainda mais.

“Uma das primeiras prioridades estabelecidas lá em 2009 foi: vamos dar prioridade para aquelas pessoas que querem vender. Porque, ao mesmo tempo que é uma obrigação do ICMBio adquirir estas áreas, é um direto das pessoas serem indenizadas por elas. Outra prioridade são áreas como essa aqui, com um potencial enorme para uso público. Então, que a nossa sociedade possa usufruir destas áreas. Também se estabeleceu prioridade para compensação de reserva legal, que é um instrumento previsto em lei, que não acarreta custos pro ICMBio”, detalhou o analista ambiental do ICMBio, Gustavo Tomzhinski.

Segundo o Ministério Público Federal, são 369 processos administrativos em tramitação, de 458 propriedades existentes. Do total, 57 propriedades particulares já foram adquiridas pelo ICMBio.

O processo de regularização fundiária tem algumas prioridades. E uma delas é liberar áreas de potencial interesse público — para pesquisas científicas ou mesmo o turismo. É o caso do poço batizado como Espelho do Céu.

Poço Espelho do Céu

Uma área equivalente a 880 campos de futebol faz parte de uma disputa judicial entre o ICMBio e dinos de casas e hoteis. Em questão, um decreto de 1982 sobre a ampliação da unidade. Uma associação foi criada para defender os interesses dos proprietários. Algumas ações ainda tramitam no Superior Tribunal de Justiça.

“Não tem nenhuma sentença definitiva em nenhum aspecto. Na verdade, no âmbito geral, o que nós temos é um questionamento necessário de levar em conta argumentos técnicos e legais para esse caso de forma correta. A gente tem estudos técnicos que mostram que essa área jamais deveria ter sido incluída na ampliação de 1982. Então, a nossa luta é essa”, disse Hugo Penteado, presidente da Associação Amigos do Itatiaia.

O Ministério Público Federal garante que as áreas estão dentro do parque, que, legalmente, não pode ter propriedades particulares dentro dele.

“Com base nos dados trazidos pelo ICMBio, dados cartográficos e levantamentos que foram realizados, a conclusão do MPF é que a ampliação do Parque Nacional ela ocorre em 1982 na parte alta e que a parte baixa, desde 1937, já constitui, já está dentro dos limites do Parque Nacional”, explicou Izabella Brant, procuradora da República.

“Ele como área de proteção total, ele é como se fosse um santuário. Ele tem que ser respeitado. Você tem uma flora extensa, fauna… É um lugar de grande prazer para o lazer da sociedade”, disse Vera Lúcia Teixeira, membro do conselho consultivo do parque.

As áreas desapropriadas ampliam as possibilidades dos turistas. Em dias de muito movimento, o espaço chega a receber mais de 800 visitantes. Com 86 anos de história, o Parque Nacional do Itatiaia é capaz de oferecer novidades e surpresas para quem visita a primeira reserva florestal do país.

“Tem turistas que chegam na nossa bilheteria e falam: ‘Eu já conheço tudo’. Mas, você já foi na Tupi e na Espelho do Céu? ‘Não, ainda não fui’. Então, vai lá conhecer. Cada dia mais a gente vai abrindo mais atrativos e as pessoas voltam a nos visitar”, concluiu Rodrigo Santos, coordenador operacional do parque.

Como chegar ao Parque Nacional do Itatiaia

Mapa do Parque Nacional do Itatiaia

Do Rio de Janeiro ou São Paulo, o visitante deve seguir pela Via Dutra até Itatiaia (saída 318). Depois, seguir por mais 5,5 km pela BR-485, até a portaria da parte baixa.

Para a parte alta ou planalto, sair da Dutra em Engenheiro Passos (saída 330-A), seguindo 26km pela BR-354 até a Garganta do Registro (divisa Minas Gerais – Rio de Janeiro). Depois, seguir por mais 14 km de estrada de terra, pela Rodovia das Flores, até o Posto Marcão, que dá acesso aos principais atrativos do Planalto.

De Belo Horizonte, utiliza-se a Rodovia Fernão Dias e a BR-381, passando por Caxambu e seguindo pela BR-354 até a Garganta do Registro para a parte alta, ou seguindo até a Dutra para a parte baixa.

É preciso comprar ingressos para entrar no parque (clique aqui).

Conheça todos os outros atrativos do parque

Piscina do Maromba

Piscina do Maromba

Complexidade da trilha: fácil

Duração e distância: 4 km de estrada do Centro de Visitantes e trilha de 170 m a partir da ponte do complexo do Maromba

Localização: parte baixa

A Piscina Natural do Maromba fica a 1.100 metros de altitude. É onde o rio se acalma para formar uma grande piscina natural, cujo acesso se dá descendo uma escadaria de aproximadamente 170 metros após a ponte. De grandes dimensões, a piscina é muito utilizada por banhistas experientes.

Cachoeira Véu da Noiva

Cachoeira Véu da Noiva

Complexidade da trilha: fácil

Duração e distância: Caminhada leve do Centro de Visitantes

Localização: parte baixa

4 km de estrada do Centro de Visitantes e trilha de 380 m a partir da ponte do complexo do Maromba. Uma das mais lindas quedas d’águas do Parque Nacional do Itatiaia.

Cachoeira Itaporani

Cachoeira Itaporani

Complexidade da trilha: fácil

Duração e distância: 4 km de estrada do Centro de Visitantes e trilha de 640 m a partir da ponte do complexo do Maromba

Localização: parte baixa

Acesso de carro ou a pé. A Cachoeira Itaporani fica a mais ou menos 640 metros a partir da ponte. Localiza-se no final de uma trilha que adentra a mata. Descendo pela escada de madeira plástica, o visitante pode vislumbrar a bela cachoeira e o lago que ela forma.

Camping

Camping no Parque Nacional do Itatiaia

Complexidade da trilha: fácil

Localização: parte alta

Ao lado do Abrigo Rebouças, há um espaço para camping com 20 vagas para barracas de até três pessoas. Apenas 16 vagas poderão ser reservadas — as outras quatro ficarão disponíveis para os visitantes que chegarem sem reserva no Posto Marcão. Essas vagas serão ocupadas por ordem de chegada. Clique aqui e consulte as regras de uso e ocupação no camping.

Cachoeira Aiuruoca

Cachoeira Aiuruoca

Complexidade da trilha: difícil

Duração e distância: 3,5 horas do Abrigo Rebouças

Localização: parte baixa

Voltado para Minas Gerais, o Vale do Aiuruoca, conta com a geladíssima Cachoeira do Aiuruoca e a formação rochosa Ovos da Galinha. Para chegar o visitante terá que fazer uma caminhada moderada, a partir do Abrigo Rebouças. No caminho, podem-se ver as formações Asa do Hermes e Pedra do Altar.

Maciço das Prateleiras

Maciço das Prateleiras

Complexidade da trilha: base – moderado / cume – difícil

Duração e distância: 3,5 horas do Abrigo Rebouças

Localização: parte baixa

Formado por imponentes blocos de rocha e seu cume está a 2.539 metros de altitude. Encontra-se em região com vegetação de Campos de Altitude e possui muitas vistas panorâmicas, destacando-se o Vale do Paraíba. Nos arredores do maciço também podem ser encontrados a Pedra da Maçã, Pedra da Tartaruga, Pedra Assentada, atrativos amplamente divulgados e visitados.

A trilha para as Prateleiras tem seu início próximo ao final da estrada BR 485, isto é, local até onde chegou a construção na época. Da mesma forma que as Agulhas Negras, o visitante tem a opção de caminhar apenas até a base ou seguir até o cume.

Maciço das Agulhas Negras

Maciço das Agulhas Negras

Complexidade da trilha: base – fácil / cume – difícil

Duração e distância: 3 horas do abrigo Rebouças

Localização: parte baixa

O maciço das Agulhas Negras é a principal elevação no planalto, seu pico atinge 2.791,55 m, o ponto mais alto do Parque e quinto mais alto do país segundo dados do IBGE de dezembro de 2004 (IBGE, 2011). O visitante tem a opção de caminhar apenas até a base ou seguir até o cume, sendo essas opções escolhidas já no Posto Marcão, onde existe hoje o controle dos visitantes.

O acesso é feito a partir do Abrigo Rebouças, caminhando por áreas de Campos de Altitude. Até a base das Agulhas Negras são 1.300 m que podem ser percorridos em aproximadamente 45 minutos. O tempo de ascensão varia de acordo com a via a ser utilizada, pois o maciço possui mais de 20 vias de escalada com diferentes graus de dificuldade.

Pedra da Fundação

Pedra da Fundação

Complexidade da trilha: fácil

Localização: parte baixa

Marco do primeiro Parque Nacional do Brasil, o presidente Getúlio Vargas, sendo o Ministro da Agricultura o Dr. Odilon Braga, criou o Parque Nacional do Itatiaia, pelo decreto 1713 de 14 de junho de 1937.

Centro de visitantes

Centro de visitantes

Complexidade da trilha: fácil

Duração e distância: 4 km do portão de entrada – acesso de carro

Localização: parte baixa

O Parque recebe um número expressivo de visitantes e o Centro de Visitantes é o epicentro de todas as informações sobre ele.

Mirante do Último Adeus

Mirante do Último Adeus

Complexidade da trilha: fácil

Duração e distância: 1 km da entrada do parque

Localização: parte baixa

Ainda em direção à saída do parque você pode visitar o Mirante do Último Adeus. Local com uma vista panorâmica e privilegiada do parque, do Vale do rio Campo Belo e da Serra do Mar.

Abrigo Rebouças

Abrigo Rebouças

Complexidade da trilha: fácil

Localização: parte alta

Com sua construção já concluída na primeira metade dos anos 50 do século passado, na gestão de Wanderbilt Duarte de Barros, o Abrigo Rebouças passou a ser o abrigo público mais alto do Brasil (altitude de 2350 metros), sendo um típico abrigo de montanha. Batizado como Rebouças desde a sua inauguração, homenageia o engenheiro civil, botânico e geólogo André Pinto Rebouças (1838-1898), pioneiro em vários temas, destacando-se como um combativo abolicionista e, à sua época, um dos maiores incentivadores para a criação de parques nacionais.

Travessia Rancho Caído

Travessia do Rancho Caído

Complexidade da trilha: difícil

Duração e distância: 27 km do Abrigo Rebouças / 2 dias

Localização: parte alta

Liga o Abrigo Rebouças à região de Visconde de Mauá, com chegada na Cachoeira do Escorrega. O pernoite pode ser feito em camping selvagem no Rancho Caído. Exige bom condicionamento físico e, preferencialmente, um condutor de visitantes. Deve ser agendada e autorizada previamente pela Administração do Parque.

Travessia Serra Negra

Travessia Serra Negra

Complexidade da trilha: difícil

Duração e distância: 32 km do Abrigo Rebouças / 2 dias

Localização: parte alta

Liga o Abrigo Rebouças às vilas de Maromba e Maringá, passando pela Cachoeira de Santa Clara. O pernoite pode ser feito na Serra Negra. Exige um bom condicionamento físico e, preferencialmente, um condutor de visitantes.

Travessia Ruy Braga – Água Branca

Travessia Ruy Braga – Água Branca

Complexidade da trilha: difícil

Duração e distância: 4 horas da parte baixa, 7 horas da parte alta

Localização: parte alta

Localizado em um ramal da travessia Ruy Braga, a 1.700m de altitude. Propicia uma agradável hospedagem e privilegiada beleza cênica. Deve ser agendada e autorizada previamente pela administração do Parque.

Travessia Ruy Braga

Travessia Ruy Braga

Complexidade da trilha: difícil

Duração e distância: 22km do Abrigo Rebouças / 1 ou 2 dias

Localização: parte alta

Liga as partes Alta e Baixa do Parque e pode ser realizada nos dois sentidos. É fundamental estar com um bom condicionamento físico e acompanhado, preferencialmente, de um condutor de visitantes. Deve ser agendada e autorizada previamente pela administração do Parque.

Cume do Morro do Couto

Cume do Morro do Couto

Complexidade da trilha: moderada

Duração e distância: 3km do Posto Marcão (estrada) / 90 minutos

Localização: parte alta

Esta caminhada permite vista privilegia da da Serra da Mantiqueira e do Vale do Paraíba. Tem início no Posto Marcão. Esta trilha também é o trecho inicial do circuito Couto – Prateleiras.

Cachoeira das Flores

Cachoeira das Flores

Complexidade da trilha: moderada

Duração e distância: 500 m do Abrigo Rebouças / 10 minutos

Localização: parte alta

Logo depois do Abrigo Rebouças, seguindo pelo caminho para as Prateleiras, uma trilha à esquerda leva a esta cachoeira gelada.

Asa de Hermes

Asa de Hermes

Complexidade da trilha: moderada e difícil

Duração e distância: 3 km do Abrigo Rebouças / 2,5 a 3,5 horas

Localização: parte alta

Formação rochosa em formato curioso, entre a Pedra do Altar e as Agulhas Negras. Um condutor de visitante sé recomendado. Atenção: nivel de dificuldade moderado, com trecho final de “escalaminhada” difícil.

Trilha dos Três Picos

Trilha dos Três Picos

Complexidade da trilha: difícil

Duração e distância: 7km do Centro de Visitantes / 4 horas

Localização: parte baixa

Os Três Picos é um outro atrativo que pode ser acessado por meio de uma trilha íngreme de 7 km por dentro da Mata Atlântica. O desafio requer quase o dia todo de caminhada. O lugar oferece uma boa visão do vale do Rio Paraíba, do parque e dos contrafortes da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Para acesso a esse atrativo é necessário o preenchimento de um Termo de Responsabilidade na portaria do Parque, no Centro de Visitantes ou no Complexo Maromba.

Lago Azul

Lago Azul

Complexidade da trilha: fácil

Duração e distância: 500 m do Centro de Visitantes / 15 minutos

Localização: parte baixa

A trilha é bem acessível para toda a família, exceto a escadaria com aproximadamente 120 degraus, que requer cuidado. O percurso leva à piscina natural do rio Campo Belo, local bem recomendado para o banho. Próximo encontram-se quiosques, que podem ser utilizados livremente. Existe uma segunda opção de trilha, mais longa e sem degraus, o que permite uma caminhada mais leve e segura para os mais idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

