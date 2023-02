Parque Vicentina Aranha tem programação de Carnaval para este domingo e o próximo

Atividades acontecem no interior do parque, com início previsto para às 9h30 neste domingo (5) e no próximo, dia 12. Parque Vicentina Aranha tem programação de Carnaval neste domingo e no próximo

Claudio Vieira/PMSJC

O Parque Vicentina Aranha, de São José dos Campos, está com uma programação especial que conta com atividades de Carnaval. As ações acontecem neste domingo (5) e no próximo, dia 12.

Segundo a administração do parque, o objetivo das atividades é fazer com que foliões entrem no clima da festa, que acontece, neste ano, nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Neste domingo e no próximo, as atividades se iniciam às 9h30 e os frequentadores do Parque poderão participar de aulas de samba, oficinas de customização de roupas e shows musicais.

Para entrada, é necessário doar 1kg de alimento não perecível por pessoa que, segundo a administração do parque, serão destinados ao Fundo Social de São José.

Veja a programação completa das atividades:

Aula de samba, com Val Garcia

Data: 05 e 12/02

Horário: 9h30

Local: em frente ao Pavilhão Central

Em caso de mau tempo, a atividade será transferida para o Quiosque Cia. Paulista.

Oficina de customização, com Mara Débora Costa (é necessário levar uma camiseta e uma tesoura escolar)

Data: 05 e 12/02

Horário: das 10h às 12h

Local: Bambuzal

Em caso de mau tempo, a atividade será transferida para o Pavilhão Marina Crespi.

Música com Cavaleiros de Jorge

Data: 05/02

Horário: 10h30

Local: Bambuzal

Em caso de mau tempo, a apresentação será transferida para a Sala de Leitura.

Música com Fabiano Magalhães

Data: 12/02

Horário: 10h30

Local: Bambuzal

Vito Califano