Parte da BR-280 desmorona no Norte de SC por causa das chuvas e trecho é interditado

Deslizamento ocorreu no km 78,6, perto do limite entre os municípios de Corupá e Jaraguá do Sul. Desmoronamento de pista na BR-280 entre Corupá e Jaraguá do Sul

Parte da BR-280 cedeu no km 78,6 por causa das fortes chuvas. O trecho, que fica no limite dos municípios de Corupá e Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, foi interditado e não há previsão de liberação.

O desmoronamento ocorreu na noite de domingo (29). Esse local passava por obras de dezembro. Nesses trabalhos, seriam também instaladas galerias para melhorar o escoamento da água da chuva.

Desmoronamento da BR-280 entre Corupá e Jaraguá do Sul

Cristiano Gomes/NSC TV

Na manhã desta segunda (30), o solo seguia instável. Às 7h, já havia trabalhadores e máquinas no local para remover os detritos do deslizamento e fazer uma avaliação sobre o desmoronamento.

Alternativas ao motorista

Como o trecho está interditado, os motoristas que precisarem se deslocar de Jaraguá do Sul para Corupá e vice-versa, devem fazer isso por dentro das cidades.

Trecho entre Corupá e Jaraguá do Sul deve ser feito por dentro das cidades para evitar ponto interditado na BR-280

Reprodução/PRF

De Jaraguá do Sul a Corupá, o desvio é pelo bairro jaraguaense de Nereu Ramos, recomendou o coordenador regional da Defesa Civil de Jaraguá do Sul, Osvaldo Gonçalves.

Já o motorista que vem de São Bento do Sul em direção a Jaraguá do Sul, deve fazer o desvio pelo Centro de Corupá.

Trecho interditado na BR-280 entre Corupá e Jaraguá do Sul

Cristiano Gomes/NSC TV

pappa2200