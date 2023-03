Parte de árvore despenca, atinge oito casas e deixa 20 famílias desalojadas em Guarujá, SP

Pessoas foram orientadas pelos agentes da Defesa Civil a não retornar para os imóveis. Galhos de árvore rompem e atingem oito casas em morro de Guarujá, SP

Nina Barbosa

Cerca de 20 famílias ficaram desalojadas depois que dois galhos de uma árvore de grande porte se romperam e atingiram oito casas em Guarujá, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu na noite de domingo (5), após uma forte chuva que atingiu a região. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Prefeitura de Guarujá, choveu nas últimas 24h cerca de 37 mm e os ventos atingiram 69km/h. A Defesa Civil atendeu a ocorrência no Morro da Cachoeira, por volta das 22h. Um dos galhos perfurou o teto de uma das casas (veja a foto abaixo).

Árvore despenca, atinge oito casas e deixa 20 famílias desalojadas no litoral de SP

Arquivo Pessoal

De acordo com o órgão, por conta da queda e para garantir a segurança das famílias desalojadas, as pessoas foram orientadas a não retornarem para os imóveis. A Secretaria de Assistência Social disse que ofereceu amparo as vítimas no abrigo municipal. Porém, as pessoas optaram por ficar na casa de parentes.

O líder comunitário e educador social André Calixto da Silva disse, em entrevista ao g1, que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que uma nova vistoria será realizada, nesta segunda-feira (6), no local.

“Aguardamos o posicionamento da Defesa Civil para saber se terá possibilidade de retorno. Como foram árvores, não sei bem ao certo qual será conduta da prefeitura”, disse ele. Silva também fala que espera medidas preventivas. “Esperamos que a prefeitura faça trabalho intensivo nos morros de alerta e cuidado e, que inclua as podas das árvores no cronograma”.

Galhos de árvores atingem casas no Morro da Cachoeira, em Guarujá

Nina Barbosa

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

O

Vittorio Ferla