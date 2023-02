Parte de imóvel desaba depois de chuvas em Itaquaquecetuba

Em Suzano, um imóvel desabou e outros foram interditados. Casa desaba após fortes chuvas em Itaquaquecetuba

As fortes chuvas dos últimos dias causaram prejuízos em Itaquaquecetuba. Parte de um imóvel no Jardim Amazonas desabou na segunda-feira (13). Segundo os moradores do bairro, depois da chuva de domingo (12), apareceram rachaduras na construção.

Uma quadra de esportes próxima ao local do desabamento também está com rachaduras e a situação preocupa os moradores.

“Pra gente foi muito triste porque a gente vê pessoas perdendo as suas casas, são pessoas que estavam sem esperar essa situação. Porque é uma situação que ninguém espera, mas que infelizmente aconteceu. E temos uma quadra do lado e tem crianças que brinca. A gente está vendo que onde desbarrancou, ao lado, está vazio e a quadra está cedendo por um lado”, afirma o pastor Vinícius Henrique dos Santos.

Casa desabou depois de fortes chuvas em Itaquaquecetuba

João Belarmino/ TV Diário

Por nota, a Defesa Civil de Itaquaquecetuba informou que em decorrência de construções irregulares e das chuvas dos últimos dias, houve estralos no comércio e a Defesa Civil foi acionada. “Posteriormente ocorreu o movimento de massa e consequentemente o desabamento da parte dos fundos. Ao todo, cinco comércios foram interditados parcialmente.”

A Defesa destacou que por ser uma área comercial não houve desabrigados ou desalojados. O órgão informou ainda que vistoriou a escola e não há riscos. “A unidade segue sendo monitorada.”

Suzano

Na noite de segunda-feira (13), uma casa desmoronou em Suzano. O imóvel fica em uma área de invasão em uma viela da Rua Daniel dos Santos no bairro Miguel Badra. Ninguém ficou ferido.

A auxiliar de cozinha Rosenilda Andrade dos Santos conta que só conseguiu salvar os dois filhos e uma carteira. “Foi triste, eu nunca vivi uma situação que nem essa. Eu pensei que eu ia perder a vida eu e meus filhos. Tudo caindo, a casa abrindo. E a gente desesperado.”

De acordo com a Defesa Civil de Suzano, a cidade registrou na noite de segunda-feira uma chuva de 86 milímetros quantidade que supera os limites projetados para todo o mês de fevereiro. O gesseiro Jeferson Ribeiro Soares Ferreira estava com a esposa e a filha de 2 anos quando tudo aconteceu. “Na hora do deslizamento, a gente conseguiu ainda passar pelos buracos e saiu pelo portão. Como tem o último quarto teve que quebrar a janela para tentar recuperar alguma coisa dentro de casa, mas logo a Defesa Civil chegou e não deixou mais pegar nada, barrou, por causa da segurança nossa.”

Ferreira conta ainda que os vizinhos de cima não conseguiram sair e precisaram passar pela casa de outros vizinhos para acessar a rua de cima. A Defesa Civil informou que sete imóveis foram interditados e serão demolidos por risco iminente. Segundo o órgão, todos ficam em uma área de ocupação ilegal na Rua Daniel dos Santos, no bairro Miguel Badra Baixo.

De acordo com a Defesa Civil, sete famílias ficaram desabrigadas e a maior parte dessas pessoas se alojou em casas de parentes ou vizinhos. Outras irão para o abrigo do Centro Social Bom Samaritano, ofertado pelo município a partir de convênio com a entidade Cáritas Suzano, até que sejam cadastradas pela Diretoria Municipal de Habitação para receberem o benefício do aluguel social.

Casa foi interditada depois de deslizamento no Miguel Badra em Suzano

João Belarmino/ TV Diário

