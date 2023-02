Parte de terreno cede em condomínio em Bonfim Paulista após chuva forte na zona Sul de Ribeirão Preto

Incidente aconteceu no domingo (19) e deixou moradores sem água. Construtora disse que houve um deslizamento de terra seguido de rompimento de tubulação.

Parte do terreno de condomínio cede em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, SP

José Augusto Júnior/EPTV

Parte do terreno de um condomínio residencial desabou no domingo (19) em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto (SP). O incidente aconteceu após a chuva forte que atingiu a zona Sul da cidade na noite de sábado (18) e que durou até a manhã seguinte.

O condomínio fica na Rua João Carvalho Rufino e tem sete blocos com 384 apartamentos no total.

Segundo o vistoriador Arthur Gasparin, os moradores acordaram e foram surpreendidos com o desabamento.

“Meu vizinho chegou desesperado chamando o pessoal para ver o que estava acontecendo porque ele ouviu um barulho parecendo uma cascata. Quando ele abriu a janela, viu o estrago que tinha acontecido. Ficamos sem água por cerca de quatro horas.”

Além do deslizamento de terra, houve o rompimento de uma tubulação de água.

“Nossa preocupação é com segurança estrutural para os moradores e que possam garantir que vão reconstruir”, afirma Arthur.

Em nota, a Vitta Residencial, empresa responsável pelo empreendimento, informou que uma equipe de engenheiros da construtora fez uma vistoria no local.

A empresa fez uma escora no muro de arrimo que desmoronou e foram colocadas lonas para fazer a contenção do solo até que o muro seja reconstruído.

Segundo a Vitta Residencial, não houve nenhum dano à integridade da estrutura do empreendimento e dos moradores, e a empresa segue prestando atendimento para solucionar os transtornos.

