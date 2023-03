Parte de teto de escola desaba devido às fortes chuvas no litoral de SP; VÍDEO

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, não houve feridos. Vídeo mostra placas do teto de escola estadual desabando durante temporal em Santos, SP

Placas do forro do teto de uma escola estadual em Santos, no litoral de São Paulo, desabaram com o peso da água da chuva que atingiu a região na tarde de sexta-feira (10). De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, ninguém ficou ferido e o local segue interditado.

Imagens obtidas pelo g1 mostram diversos alunos e funcionários reunidos em um pátio da escola estadual Professor Fernando de Azevedo, localizada no Jardim Castelo [veja acima]. No vídeo, é possível ver o momento em que o forro do teto cede com o peso da água, acumulada no teto da escola.

Parte do teto de escola estadual desaba devido às fortes chuvas em Santos, no litoral de SP, na última sexta-feira (10).

Reprodução

Apesar do susto, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que todas as providências necessárias para os reparos estão sendo tomadas.

A Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) será acionada e junto à unidade escolar, farão vistoria na escola. Dessa forma, o órgão acredita que haverá maior agilidade para o início da obra que será feita no local. As aulas seguem normais na próxima segunda-feira (13).

