Parte do fêmur de São Francisco de Assis percorre cidades do Sul do Rio; veja programação

Relíquia vai ficar de quinta-feira a domingo na Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. Relíquia (à esquerda) e imagem de São Francisco de Assis

Uma relíquia de São Francisco de Assis vai percorrer as cidades da Diocese de Barra do Piraí (RJ) -Volta Redonda (RJ) a partir desta quinta-feira (23).

As 12 cidades que compõem o território diocesano são: Barra do Piraí, Volta Redonda, Itatiaia, Resende, Porto Real, Pinheiral, Rio Claro, Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Quatis e Barra Mansa.

Para a Igreja Católica, é considerada uma relíquia uma parte do corpo ou objetos associados a um santo. Neste caso, refere-se a um pequeno pedaço do osso do fêmur de São Francisco de Assis —classificado como uma relíquia de primeiro grau.

Parte do osso do fêmur de São Francisco de Assis

A relíquia foi trazida da Europa e está visitando vários estados do Brasil desde 2015, em comemoração aos 800 anos da Ordem Franciscana Secular (OFS).

A peregrinação estava prevista para terminar em 2021, mas, por causa da pandemia de Covid-19, foi suspensa e retomada em março do ano passado.

Além da relíquia, uma imagem do santo também está passando pelas igrejas do país (veja foto acima). A imagem foi um presente da Cúria Geral dos Frades Menores Capuchinhos e a relíquia foi cedida pela Cúria Geral dos Frades Menores Conventuais, da Itália.

Veja por onde a relíquia vai passar:

Quinta-feira

14h – Instituto de Educação Franciscana Nossa Senhora Medianeira, em Barra do Piraí

19h – Missa de Acolhida da Relíquia na Comunidade São Francisco de Assis, no bairro Retiro, em Volta Redonda

Sexta-feira

9h – Visita ao Colégio Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa

14h – Visita aos assistidos pela Pastoral da Saúde, no bairro Vila Rica, em Volta Redonda

19h – Comunidade Ortodoxa Santa Luzia, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa

Sábado

9h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Resende

16h – Comunidade Nossa Senhora do Loreto, no bairro Aero, em Volta Redonda

19h – Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Pinto da Serra, Volta Redonda

Domingo

7h – Paróquia São Luís Gonzaga, no bairro São Luiz, em Volta Redonda

9h30 – Santa Missa de envio da relíquia, no bairro Niterói, em Volta Redonda

Em seguida, a relíquia será entregue para a Diocese de Valença (RJ).

