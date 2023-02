Parte dos garimpeiros que estava na Terra Indígena Yanomami está indo para a Venezuela, diz novo presidente do Ibama

Em entrevista ao Estúdio i, Rodrigo Agostinho afirmou que o corredor aéreo aberto para que os garimpeiros ilegais deixem o local não chega até a Venezuela, mas que as aeronaves circulam por área extensa, inclusive entrando em território estrangeiro. Presidente do Ibama afirma que aeronaves de garimpeiros estão circulando por território estrangeiro

Em entrevista ao Estúdio i, na GloboNews, nesta quarta-feira (15), o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, afirmou que informações do controle aéreo na região onde fica a Terra Indígena (TI) Yanomami dão conta de que há aviões deixando o território em direção à Venezuela – país que faz fronteira com Roraima e onde também há indígenas da etnia.

De acordo com Agostinho, há garimpeiros deixando o território e indo para Boa Vista e para outras regiões, tanto por via aérea quando fluvial, e que há registros por via aérea, alguns aviões seguem para a Venezuela, embora os corredores aéreos abertos pela Força Aérea Brasileira (FAB) para permitir a saída dos garimpeiros não contemplem essa rota.

Avião queimado por fiscais do Ibama na Terra Yanomami

Ibama/Divulgação

Ele afirmou que, por causa da extensão da área, não é possível para o governo brasileiro controlar todo o espaço aéreo, mas que o Ibama e outros órgão atuam na destruição das pistas de pouso clandestinas e de aeronaves abandonadas na região. Também há bloqueios no entorno da terra indígena para impedir o retorno daqueles que já deixaram o território.

O presidente do Ibama disse também que uma frente relevante da ação em terras Yanomami é o trabalho de investigação e inteligência, feito em conjunto por Ibama, Polícia Federal, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ministério Público e outros órgãos, para mapear e responsabilizar os financiadores do garimpo ilegal e de outras atividades relacionadas, como transporte e alimentação.

Agostinho destacou que o garimpo ilegal e outras atividades irregulares estão presentes não apenas em território Yanomami, mas em várias partes da Amazônia. De acordo com ele, o governo federal planeja atuar também em outras Unidades de Conservação (UC) e terras indígenas, como na região do Vale do Javari, no Amazonas, onde o antropólogo Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram mortos – a suspeita é que o crime tenha sido cometido para encobrir a prática de pesca ilegal na área, habitada por diversos grupos de indígenas isolados.

Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, durante sessão na Câmara dos Deputados em dezembro de 2022.

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

