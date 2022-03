partecipa-alle-igo-di-binance-nft.-cosa-sono-e-come-investire-sui-giochi-in-blockchain

Con Binance NFT è possibile prendere parte alle Initial Gaming Offering e investire in progetti di gioco con NFT e il metaverso. Ecco cosa c’è da sapere sulle IGO

Dopo le Initial Coin Offering (ICO), le Initial Exchange Offering (IEO) e le Initial DEX Offering (IDO), ecco che nel mercato degli asset digitali arrivano anche le IGO, ossia le Initial Gaming Offering, e su Binance, primo exchange come capitalizzazione di mercato, è possibile prendervi parte inizando ad investire in progetti di gioco ancora nella loro fase iniziale.

Binance NFT lancia il nuovo progetto IGO

Le opportunità e i vantaggi derivanti dalla partecipazione alle IGO sono legati a diversi aspetti. Il marketplace di Binance ritiene che la Initial Game Offering fornirà le basi per un metaverso di gioco in grado di collegare giochi blackchain di alta qualità coi Non Fungible Token (NFT).

Binance ha infatti monitorato fin dal mese di giugno 2021 il settore del gaming osservando il grado di apprezzamento da parte degli utenti delle 10 collezioni di NFT da gioco che erano state lanciate. Un successo evidente visto che sono state vendute nel giro di una manciata di secondi, per poi essere “rivendute” nel mercato secondario fino a 23 volte il loro prezzo iniziale.

Ed è così che è nata l’idea di lanciare la prima Initial Game Offering. Attraverso questo meccanismo sarà possibile per la community di Binance NFT investire in progetti di gioco che sono ancora nella loro fase iniziale.

L’annuncio di Binance del lancio della prima IGO è arrivato con un post sul sito ufficiale il 4 novembre 2021. Sul sito leggiamo che Binance NFT Marketplace ha deciso di introdurre Initial Game Offering (IGO), una nuova iniziativa finalizzata alla creazione della prima e più grande piattaforma per investire in asset di gaming NFT per giochi di crypto e per i gamer tradizionali.

Cosa sono le IGO?

Binance ha lanciato l’iniziativa IGO già da alcuni mesi, ma di cosa si tratta esattamente, e cosa sono le IGO? Sempre su Binance leggiamo che le IGO sono degli asset di NFT per giochi nella loro fase iniziale (genesis gaming NFT assetes) legati a progetti di alto livello disponibili esclusivamente sul Marketplace di Binance NFT.

Gli IGO, come si evince dall’acronimo stesso che sta per Initial Gaming Offering, sono asset strettamente collegati al mondo del gaming, e includono risorse di gioco fondamentali come pass per l’accesso anticipato, armi, personaggi, elementi estetici e skin esclusivi di Binance e molto altro ancora.

Le collezioni possono essere lanciate via asta, vendite a prezzi fissi, oppure mystery boxes. Inoltre le IGO possono essere condotte attraverso svariati round, offrendo un numero diverso di asset per ciascuna tranche con una struttura dei prezzi a più livelli.

Perché conviene investire nelle nuove IGO di Binance

Abbiamo visto che le IGO rappresentano una interessante opportunità di investimento per i membri della community di Binance, che avranno a possibilità di investire su giochi NFT emergenti, che funzioneranno sulla blockchain di riferimento dell’exchange.

Si tratta di uno sviluppo molto interessante per il settore degli asset digitali, soprattutto per chi ama investire in progetti alternativi ed emergenti connessi con il mondo delle crypto e al sistema blockchain.

Ma quali sono le prospettive che le IGO di Binance NFT offrono alla propria community? Diciamo prima di tutto che non si tratta solo di un canale per investire, infatti questa nuova iniziativa andrà anche a vantaggio degli sviluppatori di giochi che avranno maggiori possibilità di trovare pronti finanziamenti per i propri progetti.

Le IGO di Binance riguarderanno i core asset dei progetti di fascia alta, ma sono anche previste delle infrastrutture attraverso le quali sarà implementata l’interconnessione tra i top gamers, che si ritroveranno nella community di Binance, una delle più importanti del mondo delle criptovalute.

Su Binance una Landing page dedicata alle IGO e un sistema VIP

Binance ha deciso di dedicare a questo progetto una landing page dalla quale gli utenti potranno cercare i giochi sui quali intendono investire, e reperire tutte le informazioni dettagliate riguardanti ciascun progetto. Questo permetterà agli investitori di avere accesso a tutti i dati del progetto su cui hanno deciso di scommettere.

Grazie ad un sistema VIP sarà inoltre possibile accedere in via preliminare a diversi aspetti dei giochi e ai loro asset. In questo modo ai membri della community di Binance che intendono investire seriamente su questo tipo di progetti viene offerta un canale di accesso prioritario che prevede tutta una serie di vantaggi.

Infine attraverso un apposito application form gli sviluppatori potranno far diventare il loro progetto uno di quelli sponsorizzati da Binance, il che permetterà agli utenti di accedervi attraverso il proprio portafoglio NFT dell’exchange. Questo sistema potrebbe offrire al mondo degli NFT legati a giochi play to earn un trampolino di lancio verso una maggiore popolarità.

NFT e Metaverso i numeri del mercato su Binance

Non è trascorso ancora un anno da quando il primo exchange per capitalizzazione di mercato ha lanciato la piattaforma Binance NFT. Era infatti il giugno 2021, e nel giro di poco più di un mese è subito diventata una delle piattaforme NFT più in rapida crescita al mondo.

I dati di quel periodo indicano che attraverso il marketplace di Binance NFT sono stati generati circa 25 milioni di BUSD di vendite, con la vendita di oltre 300 mila mystery box e reclutando 400 sviluppatori in tutto il mondo.

Un mercato, quello di NFT e Metaverso che si mostra ancora in rapida crescita, anche grazie alla nuova combinazione di NFT e giochi blockchain, con un unico grande obiettivo che è la ‘conquista’ del Metaverso, un settore nel quale sempre più grandi investitori decidono di scommettere.

Scopri come partecipare alle IGO di Binance NFT. Clicca qui per visitare la piattaforma e scoprire le opportunità d’investimento nei giochi blockchain e nel Metaverso.

L’articolo Partecipa alle IGO di Binance NFT. Cosa sono e come investire sui giochi in blockchain proviene da ValuteVirtuali.com.